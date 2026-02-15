النائب عماد الغنيمي يطالب بالإغلاق الكامل لمجزر دواجن لقانه بسبب الأضرار البيئية والصحية الخطيرة

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة الإغلاق الكامل لمجزر الدواجن بمجلس قريه لقانه، وذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة موجه إلى كل من وزارة شؤون البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق.



وأوضح الغنيمي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة اللواء محمود شعراوي، أن المجزر يتسبب في أضرار بيئية جسيمة نتيجة انبعاث الروائح الكريهة وانتشار المخلفات غير الآمنة، ما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة لسكان المنطقة، مشيراً إلى تسجيل حالات إصابة متزايدة بالأمراض الصدرية بين الأهالي بسبب التلوث الناتج عن المجزر.

صحة المواطنين لا تحتمل أي تهاون

وشدد عضو مجلس النواب على أن صحة المواطنين لا تحتمل أي تهاون، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، وعلى رأسها الإغلاق الكامل للمجزر لحين توفيق أوضاعه وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية، مع محاسبة المسؤولين عن استمرار هذه المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.

وأكد الغنيمي أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية وضمان حماية البيئة وصحة المواطنين في القرى والمراكز المختلفة.