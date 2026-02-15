قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال "أبو إبراهيم" القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
برلمان

النائب عماد الغنيمي يطالب بالإغلاق الكامل لمجزر دواجن لقانه بسبب الأضرار البيئية والصحية الخطيرة

النائب عماد الغنيمي
النائب عماد الغنيمي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة الإغلاق الكامل لمجزر الدواجن بمجلس قريه لقانه، وذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة موجه إلى كل من وزارة شؤون البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق.


وأوضح الغنيمي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة اللواء محمود شعراوي، أن المجزر يتسبب في أضرار بيئية جسيمة نتيجة انبعاث الروائح الكريهة وانتشار المخلفات غير الآمنة، ما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة لسكان المنطقة، مشيراً إلى تسجيل حالات إصابة متزايدة بالأمراض الصدرية بين الأهالي بسبب التلوث الناتج عن المجزر.

صحة المواطنين لا تحتمل أي تهاون

وشدد عضو مجلس النواب على أن صحة المواطنين لا تحتمل أي تهاون، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، وعلى رأسها الإغلاق الكامل للمجزر لحين توفيق أوضاعه وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية، مع محاسبة المسؤولين عن استمرار هذه المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.

وأكد الغنيمي أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية وضمان حماية البيئة وصحة المواطنين في القرى والمراكز المختلفة.

النائب عماد الغنيمي مجزر دواجن الأضرار البيئية

