ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
رجال أعمال إسكندرية يلتقون مسؤول غرفة دبي لاستعراض الفرص الاستثمارية في الإمارات

ولاء عبد الكريم

عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية،  اجتماعًا مع  أحمد الشافعي، المسؤول عن مكتب غرف دبي في مصر التابع لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لعرض الفُرص والمزايا التجارية والاقتصادية المتاحة أمام أعضاء الجمعية.

وخلال اللقاء، أوضح  أحمد الشافعي، أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم بيئة الأعمال واعتماد أحدث الممارسات وفقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن تعدُد اتفاقيات التعاون التجارية والاقتصادية والعمل مع مصر في نطاق اتفاقية التجارة الحرة العربية، وأفاد بأن نحو 95% من أنشطة الأعمال في دبي تمنح حق التملُك للشركات بنسبة 100%، مُوضحًا أن هذه الشركات مُعفاة من ضريبة الدخل، مع فرض ضريبة أرباح بنسبة 9% فقط في حال تجاوز الأرباح 102 ألف دولار، لافتًا إلى إمكانية تحقيق عوائد تتراوح بين 37% و75% في أولى عمليات البيع والشراء. 

وأكد مدير مكاتب غرفة دبي التجارية، خلال لقائه مع رجال أعمال إسكندرية، أن خِدمات الغرفة لا تقتصر على الشركات القائمة في دبي، بل تمتد لتشمل المُستثمرين المُهتمين بتأسيس شركاتٍ جديدة، موضحًا دور الغُرفة في الربط بين الأطراف الراغبة في التعاون داخل القطاعات نفسها، إلى جانب طرح الوكالات التي تُسهّل إقامة المشروعات في دبي. واستعرض الشافعي الخدمات التي تقدمها مكاتب غرفة دبي التجارية دون اشتراكات أو أعباء مالية على المستثمرين، وذلك من خلال ستة مكاتب داخل مصر، إلى جانب فروعها في مختلف دول العالم.

من جانبه، رحَّب  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمسؤول مكتب غرف دبي في مصر، مُوضحًا أنشطة الجمعية على الصعيدين المحلي والدولي، وتنظيم لقاءات موسّعة مع القناصل والسفراء ومختلف الهيئات الحكومية داخل مصر، بما يسهم في تيسير أعمال الأعضاء وتعزيز قُدرتهم التنافسية. 

شهد الاجتماع حضور  محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية، و هيثم القيار، رئيس لجنة الاستيراد، وعدد من أعضاء الجمعية.

