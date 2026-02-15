قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
محافظات

مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة.. ويؤكد: دعم ذوي الهمم

ابراهيم جادالله

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس مدينة الغردقة لمتابعة انتظام العملية التعليمية، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

رافق مدير تعليم البحر الأحمر  خلال الجولة الأستاذ أشرف فرج الله مدير عام المتابعة، وعلاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية، حيث بدأت الجولة بمشاركة طالبات مدرسة السلام طابور الصباح ومراسم تحية العلم، وأشاد بحالة الانضباط والروح الوطنية لدى الطالبات، كما قام بتكريم الطالبات المتفوقات تحفيزًا لهن على مواصلة التميز الدراسي.

وشملت الجولة المرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير الحصص الدراسية ومستوى التفاعل بين المعلمين والطلاب، إلى جانب تفقد فصول الفصل الواحد، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل الدعم لهذه المنظومة بما يضمن إتاحة التعليم لجميع فئات المجتمع.

كما تضمنت الجولة زيارة مدرسة النور للمكفوفين، بحضور الأستاذة رضوى فوزي مدير إدارة التربية الخاصة، حيث تابع مدير المديرية انتظام العملية التعليمية بالمدرسة واطمأن على توافر الوسائل التعليمية المعتمدة بطريقة "برايل" والخدمات المعاونة المقدمة للطلاب.

وخلال الزيارة، كرم عددًا من الطلاب المتميزين والموهوبين، مؤكدًا أن الإعاقة لا تمثل عائقًا أمام الإبداع والتميز، ووجه بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والتعليمية اللازمة لضمان بيئة تعليمية دامجة وفعالة لطلاب التربية الخاصة.

وأكد مصطفى عبده أن دعم ذوي الهمم يأتي على رأس أولويات المديرية، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء إنسان قادر على التحدي، وأن دور المديرية لا يقتصر على المتابعة الإدارية، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي وتوفير الإمكانيات اللازمة لطلاب التعليم العام والتربية الخاصة على حد سواء، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص.

اخبار الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

