مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة.. ويؤكد: دعم ذوي الهمم

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس مدينة الغردقة لمتابعة انتظام العملية التعليمية، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

رافق مدير تعليم البحر الأحمر خلال الجولة الأستاذ أشرف فرج الله مدير عام المتابعة، وعلاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية، حيث بدأت الجولة بمشاركة طالبات مدرسة السلام طابور الصباح ومراسم تحية العلم، وأشاد بحالة الانضباط والروح الوطنية لدى الطالبات، كما قام بتكريم الطالبات المتفوقات تحفيزًا لهن على مواصلة التميز الدراسي.

وشملت الجولة المرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير الحصص الدراسية ومستوى التفاعل بين المعلمين والطلاب، إلى جانب تفقد فصول الفصل الواحد، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل الدعم لهذه المنظومة بما يضمن إتاحة التعليم لجميع فئات المجتمع.

كما تضمنت الجولة زيارة مدرسة النور للمكفوفين، بحضور الأستاذة رضوى فوزي مدير إدارة التربية الخاصة، حيث تابع مدير المديرية انتظام العملية التعليمية بالمدرسة واطمأن على توافر الوسائل التعليمية المعتمدة بطريقة "برايل" والخدمات المعاونة المقدمة للطلاب.

وخلال الزيارة، كرم عددًا من الطلاب المتميزين والموهوبين، مؤكدًا أن الإعاقة لا تمثل عائقًا أمام الإبداع والتميز، ووجه بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والتعليمية اللازمة لضمان بيئة تعليمية دامجة وفعالة لطلاب التربية الخاصة.

وأكد مصطفى عبده أن دعم ذوي الهمم يأتي على رأس أولويات المديرية، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء إنسان قادر على التحدي، وأن دور المديرية لا يقتصر على المتابعة الإدارية، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي وتوفير الإمكانيات اللازمة لطلاب التعليم العام والتربية الخاصة على حد سواء، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص.