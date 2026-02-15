قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
ترامب: الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بإرسال آلاف العناصر المشاركة في قوة الاستقرار بغزة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بإرسال آلاف العناصر المشاركة في قوة الاستقرار بغزة.

كما شدد الرئيس الأمريكي،  أنه يجب على حركة حماس الوفاء بالتزاماتها بالنزع الكامل والفوري للسلاح.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن اليونان تعتزم الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، عبر نشر كتيبة خاصة تضم مركبات مدرعة إلى جانب عناصر طبية وهندسية، في خطوة تعكس توجهاً لرفع مستوى انخراطها مقارنة بمهامها الخارجية السابقة.

وذكرت صحيفة “كاثيميريني” أن حجم القوة سيتراوح بين 100 و150 فرداً، مع إسناد دور أمني إضافي للكتيبة، بما يتماشى مع رغبة أثينا في أداء دور أكثر فاعلية في إدارة الأزمات ضمن محيطها الإقليمي.

ومن المتوقع أن يتضمن المكون الأمني استخدام مركبات مدرعة من طراز M1117، وهي آليات تُستخدم عادة في المهام الأمنية والعسكرية، كما ستشمل المشاركة اليونانية تقديم دعم في مجالات الحماية، والإسعاف، والهندسة، والمساهمة في جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.

وتستند هذه الخطوة إلى خبرة سابقة لليونان ضمن قوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف)، حيث شاركت بين عامي 2002 و2021 في مهام تضمنت توزيع مساعدات إنسانية، وإعادة تأهيل مرافق عامة، وتطهير حقول ألغام.

وكانت أثينا من أوائل الدول التي أيدت المقترح الأمريكي بإرسال قوة دولية إلى غزة، وأجرت مشاورات مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لتحديد طبيعة مشاركتها ودورها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة قوة الاستقرار مجلس السلام

