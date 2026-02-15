تسليم وتسلم بـ ممر شرفي.. رأفت هندي يستقبل وزير الاتصالات السابق

في مشهد يعكس عمق التقاليد المؤسسية الراسخة ، داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق.

وخلال اللقاء بحث أبرز الملفات التى تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على رأسها استكمال تنفيذ محاور ومشروعات استراتيجية مصر الرقمية والاستمرار في تحقيق معدلات النمو المرتفعة للقطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

وخلال اللقاء مع القيادات والعاملين بالوزارة أعرب المهندس رأفت هندي عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو طلعت، على ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متواصل طوال فترة توليه مسؤولية الوزارة، والتي امتدت لما يقرب من سبعة أعوام ونصف، شهد خلالها القطاع تطورًا نوعيًا على مختلف المستويات.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الملفات والمشروعات الجارية، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يرسخ مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وأحد الدعائم الأساسية لجهود التنمية الشاملة، مع الحفاظ على معدلات النمو المتقدمة التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن روح الفريق والعمل المؤسسي التي يتميز بها القطاع تمثل الضمانة الحقيقية لاستكمال الملفات بكفاءة واستدامة، ومواصلة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واختتم المهندس رأفت هندي ، كلمته بالتأكيد على أن الوزارة، بكافة مؤسساتها وقياداتها والعاملين بها، ستواصل العمل بروح واحدة لاستكمال الملفات وتحقيق المزيد من النجاحات، معربًا عن تقديره للدكتور عمرو طلعت لما قدمه من جهود أسهمت في ترسيخ دعائم قوية لمسيرة التطوير.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته في قدرة المهندس رأفت هندي على مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة عمل جماعي قائم على الثقة والاحترام وروح التعاون بين جميع عناصر المنظومة.

وأضاف أنه يغادر موقع المسؤولية وهو يشعر بالفخر والاعتزاز بما أُنجز، مطمئنًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل والجهد لمواصلة مسيرة التقدم في ظل قيادة قادرة على البناء والتطوير، متمنيًا دوام التوفيق للوزارة ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمة الوطن.

وكان المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في مقدمة مستقبلي الدكتور عمرو طلعت لدى وصوله مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة، وعدد من قيادات القطاع والعاملين الذين اصطفوا فى ممر شرفي تكريمًا للدكتور عمرو طلعت، في لفتة تعكس عمق التقدير لمسيرته الحافلة.