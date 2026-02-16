قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحف المركبات الملكية يستعرض سر سكينة الطوارق

محمد الاسكندرانى

استعرض متحف المركبات الملكية، مصطلح سكينة الطوارق في إطار دورة الهام في نشر الوعي السياحي والآثري والقاء الضوء على أبرز المصطلحات من زمن الموكب.

قالت شيماء الصاوي مسؤول قسم التسويق في متحف المركبات الملكية، أن مصطلح سكينة الطوارق، أداة معدنية دقيقة بيد خشبية، صممت خصيصًا للعناية بالخيول، وكانت تستخدم في تنظيف حوافر الخيل وإزالة الأتربة والعوالق العالقة بها، دون التسبب في أي ضرر للحافر أو للحصان.

أوضحت شيماء، أن استخدمت سكينة الطوارق ضمن الأدوات اليومية المرتبطة بالفروسية، خاصة أثناء تجهيز الخيول قبل المواكب، أو بعد المسير الطويل، لضمان سلامة الخيل وجاهزيته للمشاركة في المواكب والركبات الرسمية.

ترجع فكرة إنشاء متحف المركبات الملكية إلى عهد الخديوي إسماعيل، فيما بين عامي 1863 و1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، تحولت فيما بعد إلى متحف للمركبات الملكية بعد عام 1952.


يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.

أهداها الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

يضم متحف المركبات الملكية مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، كما يضم مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نبيل عيسى: دوري في إثبات نسب يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات

بعد 22 عاما.. هند صبري تستعيد ذكرياتها مع خالد صالح بمشهد مع ابنه

نبيل عيسى ضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" رمضان 2026

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

