أكمل قرطام يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة المحافظين وعمرو الشريف نائبًا

تقدم المهندس أكمل قرطام بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم عمرو الشريف بأوراقه ضمن قائمة قرطام على مقعد نائب الرئيس، بحسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب اليوم.

ويشغل المهندس أكمل قرطام رئاسة حزب المحافظين منذ عام 2011، وشغل عضوية مجلس النواب دورة 2015 عن الحزب.

ويعد عمرو الشريف أحد مؤسسي الحزب، وتدرج في عدد من المناصب القيادية داخله، أبرزها نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم ورئاسة مجلس السياسات، فيما يشغل حاليًا رئاسة المجلس التنفيذي.

ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.

يُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد أعلنت مسبقًا فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية حتى 22 فبراير 2026، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026، وتنطبق عليهم شروط الترشح، والمدرجين ضمن الكشوف النهائية للجمعية العمومية.