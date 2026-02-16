قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
برلمان

أكمل قرطام يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة المحافظين وعمرو الشريف نائبًا

المهندس أكمل قرطام يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين
المهندس أكمل قرطام يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين
معتز الخصوصي

تقدم المهندس أكمل قرطام بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم عمرو الشريف بأوراقه ضمن قائمة قرطام على مقعد نائب الرئيس، بحسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب اليوم.

ويشغل المهندس أكمل قرطام رئاسة حزب المحافظين منذ عام 2011، وشغل عضوية مجلس النواب دورة 2015 عن الحزب. 

ويعد عمرو الشريف أحد مؤسسي الحزب، وتدرج في عدد من المناصب القيادية داخله، أبرزها نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم ورئاسة مجلس السياسات، فيما يشغل حاليًا رئاسة المجلس التنفيذي.

ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.

يُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد أعلنت مسبقًا فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية حتى 22 فبراير 2026، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026، وتنطبق عليهم شروط الترشح، والمدرجين ضمن الكشوف النهائية للجمعية العمومية.

المهندس أكمل قرطام عمرو الشريف قائمة قرطام الممارسة الديمقراطية الداخلية الانتخابات الداخلية

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه
طريقة سلطة البابا غنوج..
سيارات فيسبوك
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
