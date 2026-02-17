قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
كامافينجا: نسعى للثأر من بنفيكا.. ولم أقدم كل ما لدي مع ريال مدريد بعد
محمد عبدالمنعم يخطر جهاز المنتخب بجاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026: أنصت باهتمام حقيقي

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

تزداد ثقتك بنفسك، ويؤتي العمل الدؤوب ثماره. تحدث بصراحة مع الآخرين، وركز على مهمة واحدة، وتقبّل المساعدة البسيطة بالحفاظ على هدوئك ولطفك، ستنجز أعمالًا مهمة، وتشعر براحة أكبر، وتمهد الطريق لغدٍ مشرق.

توقعات برج الحمل صحيا

تجنبي السكر والأطعمة الدسمة اليوم، واستبدليها بتناول المزيد من الفواكه والخضراوات. قد تعاني النساء من مشاكل نسائية أو مشاكل في صحة الفم اليوم أيضاً يوم مناسب للاشتراك في نادٍ رياضي..

توقعات برج الحمل عاطفيا

تشعر اليوم بانفتاح أكبر على الحوارات اللطيفة مع أحبائك. أنصت باهتمام حقيقي، وشاركهم كلمات إطراء بسيطة، وتفهم مشاعرهم. إذا كنت عازبًا؛ فوافق على لقاء ودي أو مكالمة؛ فاللطف يجذب إليك شخصًا صادقًا.

برج الحمل اليوم مهنيا

أظهر تركيزًا ثابتًا بدلاً من التسرع؛ فالجهد المتواصل يُلاحظ. استخدم قائمة مختصرة لتخطيط يومك وإنجاز المهام. سيُكسبك تقديم تحديث هادئ وصادق لمديرك الثقة ويفتح لك فرصة مفيدة تُجلب لك الثناء والمكافآت الصغيرة..

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

ستساعدك مراجعة ميزانيتك اليوم على تحديد مجال واحد لتقليص النفقات، الخطوات الصغيرة الآن تُشعرك بالأمان المالي، وتمنحك ثقة هادئة بشأن الإنفاق المستقبلي. ادخر مبلغًا صغيرًا كل ليلة هذا الأسبوع، وابتسم كل يوم.

برج الحمل الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مشروع قانون الإدارة المحلية.. شروط تعيين المحافظين وضوابط عملهم

مجلس النواب

مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان.. تنظيم مجلس المحافظين واختصاصاته

مجلس النواب

بعد إحالته للجنة المختصة.. ننشر نص مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لانتخابات المحليات

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد