قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

ونستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16 فبراير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026

إذا كنت بصدد شراء أو بيع عقار، فستحقق النجاح حتمًا، ستشعر اليوم بقوة بدنية ونفسية. قبل السفر، لا تنسَ حمل أغراضك الضرورية. ستركز اليوم على أمورك الشخصية، في هذا الوقت، من الضروري تغيير أسلوب عملك، انتبه جيدًا لمسؤولياتك في العمل. 

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026

قد تناقش مشكلةً قديمةً مع الأصدقاء اليوم، مما سيساعدك في إيجاد حلٍ جيد. سيستفيد الآخرون من نصيحتك. قد تأتيك مصادر دخلٍ جديدة، وقد يزداد اهتمامك بالعمل سيكون مديرك سعيدًا بجهودك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026

قد تقضي بعض الوقت في التسوق عبر الإنترنت وممارسة أنشطة ترفيهية، قد تتلقى دعوة من أحد الأقارب، بسبب انشغالك بأنشطة أخرى، قد تبقى مهمة شخصية مهمة غير مكتملة، ستراقب عن كثب أنشطة الأطفال ورفقتهم. 

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026

سيكون لمساهمتك دورٌ أساسي في الحفاظ على الترتيبات المهنية. قد يحاول شخصٌ غريب إثارة المشاكل في نظام عملكم. تشجيع الموظفين سيُحسّن من كفاءتهم. سيكون اليوم مناسبًا للأزواج، وقد تزورون مكانًا دينيًا معًا، سيُخفف إنجاز مشروع مكتبي جارٍ من أعبائكم، مما يسمح لكم بالتركيز على مهام أخرى.

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 

تجنب المخاطرة في حياتك الشخصية. في العمل، سيكون الجهد المبذول أكبر من المكاسب الفورية. سيُحسّن دعم شخص غريب من مزاجك، ستبقى السعادة في حياتك الزوجية. يمكنك شراء مجوهرات لمفاجأة شريك حياتك.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 

تجنب التسرع سيُسهل عليك إنجاز المهام. ستشارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية، يحتاج الأطفال إلى التركيز على دراستهم اليوم، ستشعر بالسعادة والارتياح لحل مشكلة عائلية.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 

اليوم مناسب لمن يعملون في المجال السياسي. قد تجد النساء هذا اليوم مثمرًا بشكل خاص. قد يحضر رجال الأعمال اجتماعات مهمة. سداد الأموال المقترضة سيخفف التوتر. من الممكن التخطيط لرحلات إلى وجهة ممتعة.  

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026

سيكون اليوم مناسبًا للطلاب، وستكون لديك طاقة إبداعية كبيرة. سيستفيد المقاولون من عقود جديدة ويحققون أرباحًا جيدة. ستشارك في مناسبة اجتماعية، قد تفكر في تزيين منزلك، مما سيحافظ على سعادتك ورخائك.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 

سيكون اليوم مناسبًا لك. ستحتاج إلى بذل جهد أكبر لتحقيق أهدافك. مهما كانت صعوبة العمل، حافظ على تركيزك. ستتلقى مشروعًا جديدًا في العمل، وسيساعدك زملاؤك على إنجازه. 

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 

ركّز على عملك وتجاهل الشائعات، سيُثمر جهدك المتواصل نجاحًا في الأيام القادمة. سيحظى الطلاب بيوم مثمر، فبدلًا من القلق بشأن المشاكل، ستركز على إيجاد الحلول. قد تُخطط لرحلة عائلية تُدخل البهجة على الجميع. قد يحقق رجال الأعمال مكاسب مالية مفاجئة.. 

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 

قد تقضي معظم وقتك في أنشطة دينية أو روحية. سيؤتي التركيز والعمل الجاد ثمارهما، ويمنحك راحة البال. قد يستفيد الطلاب من التفكير بهدوء واستقلالية في مسألة مهمة.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 

 سيحاول شريك حياتك فهمك بشكل أفضل اليوم، مما يُضفي حيوية على علاقتكما سيشعرك العمل التطوعي في مجال العمل الاجتماعي بالرضا، قد تخطط لمشاهدة فيلم في المنزل مع إخوتك. 

