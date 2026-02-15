قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
إنتر ميلان يهزم يوفنتوس 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 15 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 15 فبراير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026

ستتلقى الدعم من والدك. اليوم جيد جدًا للكتاب، حيث سيتم تقدير عملهم. قد تبدأ أيضًا العمل على قصة جديدة اليوم. أنت بحاجة إلى زيادة التفاعل الاجتماعي مع الناس. ستنتهي المشاكل التي كانت مستمرة. 

برج الثور وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026

قد تناقش مشكلةً قديمةً مع الأصدقاء اليوم، مما سيساعدك في إيجاد حلٍ جيد. سيستفيد الآخرون من نصيحتك. قد تأتيك مصادر دخلٍ جديدة، وقد يزداد اهتمامك بالعمل سيكون مديرك سعيدًا بجهودك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026

سيكون اليوم مناسبًا لك. قبل البدء بأي عمل جديد، ستضع خطة مناسبة وتطلب المشورة من والديك إن إيلاء اهتمام دقيق للقواعد والسياسات في العمل المتعلق بالحكومة سيجعل المهام أسهل. تجنب التسرع في أي أمر اليوم. 

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026

قد تتمكن من تسديد بعض الديون المتراكمة اليوم. ستنجح في فهم مشاعر شريك حياتك، شريطة أن تتحلى بالصبر والحكمة. قد تُنفق بعض المال على أمور عائلية، قد تقابل اليوم شخصًا ذا نفوذ يدعمك في بدء مشاريع جديدة. ستتعلم أشياء جديدة، وستجلب لك المعاملات المالية فوائد. ستشعر بالسعادة لتقدم طفلك.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026 

حاول إجراء تغييرات إيجابية لتحسين نمط حياتك. الاهتمام بنظامك الغذائي سيساعدك على الحفاظ على صحة جيدة. قد يحصل الطلاب المنخرطون في الرياضة على فرص مفيدة. حافظ على تركيزك وإيجابيتك طوال اليوم. 

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026 

 إذا كنت تخطط لاستثمار المال في مشروع كبير، فتأكد من جمع معلومات كاملة أولاً. ستُسند إليك بعض المسؤوليات العائلية اليوم، والتي ستؤديها بنجاح، سيكون الجميع سعداء بجهودك. قد يضع الطلاب خططًا جديدة فيما يتعلق بمسيرتهم المهنية، وسيحتاج الأطفال إلى التوجيه المناسب.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026 

اليوم مناسب لمن يعملون في المجال السياسي. قد تجد النساء هذا اليوم مثمرًا بشكل خاص. قد يحضر رجال الأعمال اجتماعات مهمة. سداد الأموال المقترضة سيخفف التوتر. من الممكن التخطيط لرحلات إلى وجهة ممتعة.  

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026

قد تتلقى مسؤوليات جديدة اليوم، والتي ستتعامل معها بشكل جيد. سيحقق الأشخاص المرتبطون بالفنون أرباحًا جيدة. سيؤدي إظهار الاحترام لكبار السن إلى نمو جيد.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026 

يُنصح بالتركيز على الأعمال المنزلية. قد يُكلفك مديرك بمشروع جديد في العمل. على الطلاب المُستعدين لدورات الدبلوم التركيز أكثر على دراستهم. ستبقى الأنشطة التجارية مستقرة. استشارة طبيب مختص بشأن أي مخاوف صحية ستُساعد على توضيح الأمور. 

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026 

 ركّز على عملك وتجاهل الشائعات، سيُثمر جهدك المتواصل نجاحًا في الأيام القادمة. سيحظى الطلاب بيوم مثمر، فبدلًا من القلق بشأن المشاكل، ستركز على إيجاد الحلول. قد تُخطط لرحلة عائلية تُدخل البهجة على الجميع. قد يحقق رجال الأعمال مكاسب مالية مفاجئة.. 

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026 

 قد تقضي معظم وقتك في أنشطة دينية أو روحية. سيؤتي التركيز والعمل الجاد ثمارهما، ويمنحك راحة البال. قد يستفيد الطلاب من التفكير بهدوء واستقلالية في مسألة مهمة.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 15 فبراير 2026 

 سيحاول شريك حياتك فهمك بشكل أفضل اليوم، مما يُضفي حيوية على علاقتكما. سيشعرك العمل التطوعي في مجال العمل الاجتماعي بالرضا. قد تخطط لمشاهدة فيلم في المنزل مع إخوتك. ستتاح لك فرصة لقاء شخصية مرموقة

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

غدا.. البنوك تبدأ احتساب آثار خفض الفائدة على منتجاتها بنسبة 1%

أرباح و تمويلات.. ننشر تفاصيل تحركات وإجراءات البنوك خلال أسبوع

فاير وركس وتجربة ترفيهية استثنائية في افتتاح المرحلة الأولى من مول برميلان

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

