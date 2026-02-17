قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
كامافينجا: نسعى للثأر من بنفيكا.. ولم أقدم كل ما لدي مع ريال مدريد بعد
محمد عبدالمنعم يخطر جهاز المنتخب بجاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026: انتبه للاحتياجات الصغيرة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

ركّز على هدف واحد بسيط، وتحدث بصدق وهدوء، وتقبّل المساعدة البسيطة من الأصدقاء. قلّل من الشراء الاندفاعي ووفر بعض المال. الصبر والتخطيط الواضح سيجعلان يومك هادئًا ومثمرًا، وستُشرق عليك لحظات دافئة ولطيفة

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

ينمو الحب عندما تُظهر اهتمامًا وصبرًا دائمين. تحدث بلطف، وانتبه للاحتياجات الصغيرة، وقدّم المساعدة في الأعمال المنزلية أو أرسل رسالة دافئة إذا كنت أعزبًا، فقد تلتقي بشخص ما في مكان هادئ كحديقة أو مناسبة في مدينتك؛ كن ودودًا وصادقًا. تجنب الجدال حول الأمور المالية البسيطة.  

توقعات برج الثور صحيًا

احصل على قسط كافٍ من الراحة وقلل من استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم. جرب تمارين التنفس البسيطة إذا شعرت بالتوتر، شارك مشاعرك مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك لتشعر بالهدوء.

توقعات برج الثور مهنيًا

كن واقعيًا بشأن المواعيد النهائية، ودوّن ملاحظاتك لتُظهر تقدمك. تجنّب النميمة وركّز على المهام المهمة. سيُثير تقديم تحديث هادئ ومهذب في الاجتماع إعجاب القادة، وقد يُؤدي إلى مكافأة بسيطة أو مسؤولية جديدة تُساهم في نموك المستقبلي وتقديرك المستمر.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

ستكون الثروة حليفتك، مما سيساعدك على الاستثمار في سوق الأسهم، مع ذلك، عليك التأكد من حصولك على المعرفة الكافية أو التوجيه من الخبراء يمكنك المضي قدمًا في فكرة شراء الأجهزة الإلكترونية أو السيارات.

برج الثور الثور توقعات برج الثور حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

العمرة

غرفة شركات السياحة: استخراج تصريح العمرة مسبقًا يجنبك منع السفر

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

كتاب "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب"

رئيس الوطنية للصحافة يستقبل الكاتبة الصحفية بالأهرام عزيزة فؤاد ويشيد بكتاب "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب"

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد