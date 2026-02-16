قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سراج الدين ياسين يطلق «هُنَّ».. كتاب جديد يحتفي بالشغف والتمرّد والنضال

محمد صبيح

أطلق الكاتب والشاعر والروائي الدكتور سراج الدين ياسين سراج الدين كتابه الأحدث بعنوان "هُنَّ: سيرةُ شغفٍ وتمرّدٍ ونضال"، الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، والذي شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

تميزت الاحتفالية بوجود المؤلف الشاب في حضرة قمتين من قمم الفكر والإعلام، حيث اجتمع "السراج" بين "السنائين": الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي التي خطّت مقدمة الكتاب بكلمات ملهمة، والإعلامية القديرة سناء منصور التي أدارت مناقشة الكتاب ببراعة وكشفت عن مكنوناته البحثية.

يقدم الكتاب وجبة معرفية دسمة توثق حيوات رائدات صنعن الفارق في تاريخ المنطقة، ويمثل نافذة كبرى على تاريخ نضال المرأة في مصر والوطن العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر. لم يكتفِ المؤلف بسرد الوقائع الجافة، بل غاص بلغة أنيقة وتحليل ذكي في تفاصيل الشغف والتمرّد الذي قاد هؤلاء السيدات لكسر القوالب النمطية وتصدر المشهد في السياسة والثقافة والفنون والعلوم.

وقد حظي الكتاب بتقديم استثنائي من الكاتبة سناء البيسي، التي وصفت العمل بأنه خطوة مثالية تضع المرأة في مرتبتها الأولى، موجهة رسالة تشجيعية للدكتور سراج قائلة: "فلا يهتز يا ولدي المشعل في يدك.. أكمل.. امضِ في مسيرة التوعية بدور المرأة للكتاب العاشر والمئة.. والألف".

يبحر الدكتور سراج في كتابه بين صفحات المجد ليقدم ملامح من حياة 15 رائدة؛ من كوكب الشرق أم كلثوم، وهدى شعراوي، ومي زيادة، وصولاً إلى عالمة الذرة سميرة موسى، وفاطمة اليوسف، وأيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد. كما يمتد السرد ليشمل سهير القلماوي، نازك الملائكة، أمينة رزق، إنجي أفلاطون، توحيدة بن الشيخ، عائشة راتب، لطفية النادي، عزيزة شكري، ورتيبة الحفني.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً لنخبة من الشخصيات العامة وسفراء الدول والرموز النسائية، تتقدمهم الدكتورة هدى بدران، الإعلامية سهير شلبي، والدكتورة عواطف سراج الدين، ورجل الأعمال مجدي جميل وحرمه الإعلامية نشوي يسري والكاتبة الصحفية وفاء الغزالي والكاتبة زينب عبد الرزاق والكاتبة سالي وفائي، والإعلامية سهير جودة، والكاتبة الصحفية أماني القصاص  والدكتور محمد عفيفي استاذ التاريخ بالإضافة  ورجل الأعمال د طاهر الشريف و حشد كبير من المثقفين والمفكرين الذين احتفوا بهذا الإصدار التنويري.

ويبرز الدكتور سراج الدين ياسين سراج الدين في هذا العمل كمبدع متعدد الأدوات؛ فهو رجل اقتصاد حاصل على الدكتوراه من جامعة جنيف، وأديب وصلت روايته "النمر" للقائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ، وشاعر في رصيده ستة دواوين، وكاتب مقال أسبوعي بجريدة الوفد. إن هذا الإصدار لا يسعى فقط لتكريم الرائدات، بل يستهدف حفز الأجيال الجديدة للمضي قدماً على خطى هؤلاء الملهمات اللواتي أثبتن أن القوة لا تعرف حدوداً.

الكاتب والشاعر والروائي الدكتور سراج الدين ياسين هُنَّ سيرةُ شغفٍ وتمرّدٍ ونضال مركز الأهرام للترجمة والنشر الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي الإعلامية القديرة سناء منصور

