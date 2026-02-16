ندى موسى عن مشاركتها في مسلسل فرصة أخيرة: دور مختلف ومحمود حميدة فنان محترف |خاص

تحدثت الفنانة ندى موسي عن مشاركتها فى مسلسل “فرصة أخيرة” الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقالت ندى موسي فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: أنها تجسد ضمن أحداث المسلسل ، شخصية دلال ابنة قاضي شهير والذى يجسد شخصيته الفنان محمود حميدة وتشهد العلاقة بينهما العديد من الصراعات والتوتر بسبب طبيعة شغل والدها.

وأضافت ندى موسي: أنها تنتمي من عائلة متوسطة ضمن احداث المسلسل وعلاقتها بوالدها ستشهد مفاجآت عديدة ستنال إعجاب الجمهور ، وان الدور مختلف تماما عن ما قدمته من قبل فى اعمالها الفنية ومن المتوقع ان ينال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

ندى موسي: محمود حميدة فنان محترف

وعن الكواليس مع الفنان محمود حميدة ، قالت ندى: إن محمود حميدة شخصية متعاونة والتعاون معه ممتع لأنه شخصية رائعة ويملك حسا فكاهيا ومحترف فنيا.

قصة مسلسل فرصة أخيرة:

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده المجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث واسًا علي عقب.

أبطال مسلسل فرصة أخيرة:

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة:

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.