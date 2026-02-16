قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
سموتريتش: أربي ابنتي على عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لأنني أرفض الاختلاط
قصة مؤثرة.. أسورة تقود فلسطينية للعثور على طفلتها بمصر بعد عامين من الاختفاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندى موسى عن مشاركتها في مسلسل فرصة أخيرة: دور مختلف ومحمود حميدة فنان محترف |خاص

ندي موسي
ندي موسي
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة ندى موسي عن مشاركتها فى مسلسل “فرصة أخيرة” الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقالت ندى موسي فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: أنها تجسد ضمن أحداث المسلسل ، شخصية دلال ابنة قاضي شهير والذى يجسد شخصيته الفنان محمود حميدة وتشهد العلاقة بينهما العديد من الصراعات والتوتر بسبب طبيعة شغل والدها.

وأضافت ندى موسي: أنها تنتمي من عائلة متوسطة ضمن  احداث المسلسل وعلاقتها بوالدها ستشهد مفاجآت عديدة ستنال إعجاب الجمهور ، وان الدور مختلف تماما عن ما قدمته من قبل فى اعمالها الفنية ومن المتوقع ان ينال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

ندى موسي: محمود حميدة فنان محترف

وعن الكواليس مع الفنان محمود حميدة ، قالت ندى: إن محمود حميدة شخصية متعاونة والتعاون معه ممتع لأنه شخصية رائعة ويملك حسا فكاهيا ومحترف فنيا.

قصة مسلسل فرصة أخيرة: 

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي  يجسده المجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث واسًا علي عقب

أبطال مسلسل فرصة أخيرة: 

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده

القنوات العارضة: 

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط

ندى موسي مسلسل “فرصة أخيرة ماراثون رمضان ٢٠٢٦ قصة مسلسل فرصة أخيرة اعمال ندي موسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا

عاصفة شديدة تضرب نيوزيلندا.. تعطل رحلات جوية وانقطاع للكهرباء

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل توزيع جوائز القس صموئيل حبيب للتميز

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل توزيع جوائز القس صموئيل حبيب للتميز

مسابقة معرض مكتبة الإسكندريةا

ختام مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2026.. صور

بالصور

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد