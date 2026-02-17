قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فوائد تناول اللوز.. ماذا يحدث لجسمك عند إدراجه في نظامك الغذائي اليومي؟

اللوز
اللوز
ريهام قدري

يعد اللوز من أبرز المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ويحرص كثيرون على تناوله كوجبة خفيفة صحية لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ودهون صحية تدعم وظائف الجسم المختلفة.

 وينصح خبراء التغذية بإدراجه بكميات معتدلة ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فوائده المتعددة.


تعزيز صحة القلب
يساعد اللوز على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.


الشعور بالشبع ودعم الوزن الصحي
رغم احتوائه على سعرات حرارية، فإن اللوز غني بالألياف والبروتين، ما يعزز الإحساس بالشبع لفترة أطول، ويساعد على تقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة بين الوجبات الرئيسية.


تنظيم مستويات السكر في الدم
يتميز اللوز بمؤشر جلايسيمي منخفض، كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين حساسية الإنسولين، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.


تحسين صحة البشرة والشعر
بفضل غناه بفيتامين E، يعمل اللوز على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، ما ينعكس إيجابًا على نضارة البشرة وقوة الشعر.
تقوية العظام
يحتوي اللوز على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية للحفاظ على قوة العظام والأسنان.


لكن.. الاعتدال ضروري
ينصح الخبراء بتناول حفنة صغيرة يوميًا (حوالي 20–25 حبة) لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية، خاصة لمن يتبعون حمية غذائية.


ويؤكد المختصون أن إدراج اللوز ضمن نظام غذائي متوازن يساهم في دعم الصحة العامة، شرط تناوله دون إضافة ملح أو سكريات للحفاظ على قيمته الغذائية الكاملة.

اللوز لوز مقشر مكسرات رمضان

