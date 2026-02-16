خطوات إسرائيلية لتغيير حدود القدس التاريخية.. مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق سابقا يوضح

حذّر الدكتور خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق سابقا وخبير الشؤون الإسرائيلية والاستيطان، من أن إعلان مخطط توسيع حدود القدس خارج خطوط عام 1967 يندرج ضمن مشروع قديم جرى الإعلان عنه عام 2006، غير أن الظروف في تلك الفترة حالت دون تنفيذه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع الإسرائيلي يقضي بإقامة 2997 وحدة سكنية على مساحة 500 دونم خارج حدود بلدية القدس، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان كانت قد طرحته سابقًا، إلا أنه جُمّد نتيجة حساسية الموضوع آنذاك.

وبيّن تفكجي أن المشروع عاد إلى الواجهة بعد تخصيص أموال له، في سياق ما وصفه بالمشاريع الإسرائيلية الرامية إلى إقامة "القدس الكبرى" بالمفهوم الإسرائيلي.

ولفت إلى أن مستعمرة نيفيه يعقوب، التي أُقيمت عام 1924 ودُمّرت عام 1948 ثم أُعيد بناؤها عام 1970، شُيّدت على أراضي قرية بيت حنينا، وكانت خارج حدود البلدية الأردنية التي لم تتجاوز مساحتها آنذاك 6.5 كيلومتر مربع، متابعًا، أن حدود بلدية القدس وُسعت في 26 يونيو 1967 لتصل إلى 72 كيلومترًا مربعًا.

وأشار إلى أن الرؤية الإسرائيلية منذ عام 1996 تمثلت في إقامة "القدس الكبرى"، موضحًا أنه لم تجرِ حتى الآن عملية توسيع مباشرة للمستعمرة، غير أن هناك منطقة فاصلة بين نفوذ بلدية القدس والمستعمرة الواقعة داخل الضفة الغربية.

وذكر أن ربط هاتين المنطقتين يتطلب إقامة بنية تحتية تشمل شق طرق، الأمر الذي يستدعي توسيع المستعمرة وبالتالي توسيع حدود البلدية ضمن ما يُعرف بمفهوم "القدس الكبرى"، وختم بالتأكيد على أن مساحة القدس الحالية تعادل نحو 1.2% من مساحة الضفة الغربية.

