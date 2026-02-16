قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
محافظات

أمانة التدريب والتثقيف بمستقبل وطن بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات «النواب يتحدثون»

النواب يتحدثون سلسلة ندوات بمستقبل وطن بالاسكندرية
النواب يتحدثون سلسلة ندوات بمستقبل وطن بالاسكندرية
أحمد بسيوني

أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بمحافظة الإسكندرية، سلسلة ندوات بعنوان «النواب يتحدثون»، بهدف التعرف على مسيرة النجاح والخبرة البرلمانية، ونقل التجارب العملية في العمل الخدمي والاجتماعي للأعضاء، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على تدريب وتثقيف أعضائه وتنمية كوادر شبابية جديدة قادرة على العمل العام وخدمة المجتمع.

وأقيمت أولى فعاليات الندوة التي أطلقتها أمانة التدريب والتثقيف بالحزب بالإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح عبدالقادر، مع النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بالمحافظة، وشهد الندوة حضور حسن خاطر أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وأشاد حسن خاطر، أمين التنظيم بالمحافظة، بالدور الذي تقوم به أمانة التدريب والتثقيف في بناء الكوادر الحزبية، مؤكدًا أن التنظيم القوي يبدأ من التأهيل والتدريب الجيد للأعضاء، وأن مثل هذه الندوات تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في العمل النيابي والخدمي.

وأشار إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالكوادر الشابة، ويعمل على دعمهم وتمكينهم من المشاركة في العمل السياسي والمجتمعي، بما يسهم في تعزيز دور الحزب داخل الشارع السكندري وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح عبدالقادر، أمين التدريب والتثقيف بالحزب بالإسكندرية، أن إطلاق سلسلة «النواب يتحدثون» يأتي ضمن خطة الأمانة لإعداد كوادر سياسية وشبابية واعية تمتلك أدوات العمل العام، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على نقل الخبرات البرلمانية والتجارب الواقعية للأعضاء من خلال لقاءات مباشرة مع النواب والقيادات.

وأوضح أن هذه اللقاءات تساهم في رفع الوعي السياسي لدى الشباب، وتعزز من قدرتهم على المشاركة المجتمعية الفعالة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإعداد قيادات جديدة للمستقبل.

وخلال كلمته، أكد النائب محمد جبريل أن العمل العام يحتاج إلى صبر واجتهاد وإيمان حقيقي بدور خدمة المواطنين، مستعرضًا مسيرة كفاحه منذ بداياته وحتى وصوله إلى مجلس النواب.

وأوضحت أن نشأته داخل أسرة لها تاريخ في العمل البرلماني كان لها أثر كبير في تشكيل وعيه السياسي، مضيفا أن النجاح في العمل النيابي لا يتحقق إلا من خلال التواجد المستمر بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم.

وأكد جبريل أن خدمة الناس هي المعيار الحقيقي لأي نائب يسعى لترك بصمة إيجابية في مجتمعه.

وتطرق جبريل إلى التحديات الإقليمية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تقف على أرض صلبة رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات، بفضل القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية القوية، مشيدًا بموقف الدولة المصرية الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين النائب والحضور، حيث تم طرح عدد من الأسئلة حول العمل البرلماني والتحديات التي تواجه النواب، إلى جانب مناقشة سبل المشاركة الشبابية في العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.

الاسكندرية ندوات مستقبل وطن محمد جبريل تدريب وتثقيف

