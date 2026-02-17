موجز أخبار الوادي الجديد.. أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. وننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

أول تصريح لـ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد عقب أداء اليمين الدستورية

أدت الدكتورة حنان مجدي نور الدين محمد، ابنة قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا للوادي الجديد.

السيرة الذاتية لحنان مجدي محافظ الوادي الجديد

كانت تشغل منصب نائب المحافظ منذ 8 سنوات، حيث تم تكليفها لهذا المنصب في عام 2018، وهي من مواليد شهر سبتمبر عام 1988 بقرية بدخلو بالداخلة، والتي تم تأهيلها للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وهي أول الشباب المؤهلين من شباب المحافظة لهذا البرنامج، حاصلة على ماجستير الهندسة الوراثية من جامعة القاهرة.

تُعد حنان مجدي أول سيدة تشغل منصب نائب محافظ الوادي الجديد، كما أنها أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.

وتضمنت السيرة الذاتية لـ ابنة قرية "بدخلو"، ما يلي:

حنان مجدي نورالدين محمد، 38 سنة، من قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة، ومن مواليد 3 سبتمبر عام 1988.

تخرجت في كلية العلوم جامعة القاهرة تخصص كيمياء نبات، وأنهت مرحلة التمهيدي لرسالة الماجستير.

تأهلت للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وهي أول الشباب المؤهلين من شباب المحافظة لهذا البرنامج، وكانت مسؤولة تواصل ومتابعة بالفنادق وغرفة العمليات المركزية في مؤتمر الشباب الذي يعقده الرئيس السيسي كل فترة.

أصغر نائب محافظ على مستوى الجمهورية، وأول نائب لمحافظة حدودية، وهي محافظة الوادي الجديد، منذ إعلانها محافظة عام 1958.

عملت كيميائية ومراقبة جودة في عدة مختبرات ومؤسسات صناعية وطبية مختلفة.

أعّربت حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، عن خالص اعتزازها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، للثقة التي أولاها إياها بصدور قرار تعيينها محافظًا للوادي الجديد ضمن حركة المحافظين الجديدة التي أُعلنت صباح اليوم.



تكليفًا جديدًا ومسؤولية كبيرة لتحمّل أعباء العمل التنفيذي

وأكدت المحافظ، أن هذه الثقة تمثل تكليفًا جديدًا ومسؤولية كبيرة لتحمّل أعباء العمل التنفيذي والتنمية على مستوى المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تتطلب مواصلة العمل بجهدٍ وإخلاص؛ لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعات الدولة تجاه رفع مستوى الخدمات وتطوير المشروعات التنموية بكافة القطاعات، وفق بيان.

من ناحية أخرى، قدّمت مجدي الشكر والامتنان للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد السابق، لما قدمه من جهود تنموية خلال فترة قيادته للمحافظة، والتي تكللت بثقة القيادة السياسية في تعيينه محافظًا لمحافظة مطروح، لافتةً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تضع خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في المقام الأول، والذي ينعكس بدوره على مصلحة الوطن ككل، بالتوازي مع حسن إدارة الموارد المتاحة وتعظيمها.

“وعي الشباب بتحديات الأمن القومي”.. ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

أكدت ندوة تثقيفية نظمها مجمع أعلام الداخلة بالوادي الجديد، أن الأمن القومي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وحماية كيانها ومواطنيها، ومن ثم يتطلب وعيا مستنيرا من الشباب بمختلف أبعاده وتحدياته " .

جاءت الندوة التي نظمها مجمع أعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم تحت عنوان “تعزيز وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي”، بناء على توجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى ، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد.

وقد حاضر في الندوة رئيس جهاز تنمية المشروعات الوطنية بمحافظة الوادي الجديد اللواء محمد عبد المنعم حنفي ، واستضافتها مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بمركز الداخلة، وإستهدفت طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها .

وأكد اللواء محمد عبدالمنعم حنفي أن مواجهة تحديات الأمن القومي يتطلب وعيا مجتمعيا مستنيرا من قبل كافة الفئات وخصوصا الشباب الذين يمثلون المستقبل ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذلك مهمة مشتركة تضطلع بها المؤسسات التعليمية والاعلامية والدينية .

وأشاد اللواء محمد عبد المنعم في هذا الصدد بالدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات من خلال ندواتها وفعالياتها الاعلامية المتنوعة الهادفة إلى تثقيف وتوعية كافة فئات المجتمع بمختلف القضايا الوطنية .

وتناول اللواء محمد عبد المنعم مفهوم الأمن الوطني وأبعاده المختلفة ومنها السياسي والإقتصادي والعسكري والإجتماعي ، معددا التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي المصري سواء المباشرة أو غير المباشرة .

وتناول أهمية الأمن القومي ودوره في إستقرار الدولة ، مؤكدا على دور الأمن القومي في حماية الدولة وسيادتها، وضمان الإستقرار الإقتصادي من خلال توفير بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات وتحمي الموارد المالية وتعزز التنمية المستدامة مما يحقق الرفاهية للمواطنين .

وأضاف قائلا : ينعكس الأمن القومي وإستقرار الدولة على التماسك الإجتماعي وتوفير وحماية الهوية الوطنية .

أدار الندوة مسؤول الأنشطة الاعلامية بالمجمع محمود عزت، بحضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد