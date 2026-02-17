تجارة عين شمس تطلق ورشة عمل استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "McgrawHill"

نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس ورشة عمل استراتيجية بالتعاون مع شركة McgrawHill العالمية الرائدة في مجال النشر التعليمي.

أقيمت الفعالية، في قاعة الدكتور علي لطفي، لتشكل نقلة نوعية في أدوات التعليم الأكاديمي.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، وبجهود تنسيقية متميزة من الدكتورة نورهان توهامي مدير وحدة الخدمات الالكترونية بالكلية، لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التجربة التعليمية للطلاب.

وقد تمحورت أهداف الورشة حول تحقيق تكامل فني وتقني استراتيجي بين منصة "Connect" العالمية ومنصة التعلم الإلكتروني الخاصة بكلية التجارة.

ويتيح هذا التكامل الفني للطلاب تفعيل حسابات موحدة، تفتح أمامهم آفاقاً غير محدودة للاستفادة من تقنيات التعلم التكيفي والذكاء الاصطناعي المتطور لتخصيص تجربة التعلم وفقاً لاحتياجات كل طالب.

كما تضمن المنصة الوصول الفوري لأحدث المراجع الأجنبية والمقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى إدارة أعمال السنة، الواجبات، والاختبارات عبر خدمات الـ Online بكفاءة ودقة متناهية.

وقد شهدت الفعاليات حضوراً طلابياً حاشداً يعكس شغف طلاب الكلية بالمعرفة وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتفاعلاً غير مسبوق في المسابقات التعليمية التي تم تنظيمها على هامش الورشة، والتي توجت بسحب على ثلاث جوائز قيمة.

كما حظيت الورشة بمشاركة المنسقين الأكاديميين، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور بسام الأحمدي المنسق الأكاديمي لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتورة داليا المنسق الأكاديمي لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، والدكتور هشام عبد العزيز المنسق الأكاديمي للبرامج البينية بالكلية، والدكتورة بسنت عبد المرضى المدرس بالكلية، مما يؤكد التزام الكلية بتطوير منظومتها التعليمية بأعلى المستويات.