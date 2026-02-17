قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجارة عين شمس تطلق ورشة عمل استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "McgrawHill"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس ورشة عمل استراتيجية بالتعاون مع شركة McgrawHill العالمية الرائدة في مجال النشر التعليمي.

أقيمت الفعالية، في قاعة  الدكتور علي لطفي، لتشكل نقلة نوعية في أدوات التعليم الأكاديمي.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، وبجهود تنسيقية متميزة من الدكتورة نورهان توهامي مدير وحدة الخدمات الالكترونية بالكلية، لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التجربة التعليمية للطلاب.

وقد تمحورت أهداف الورشة حول تحقيق تكامل فني وتقني استراتيجي بين منصة "Connect" العالمية ومنصة التعلم الإلكتروني الخاصة بكلية التجارة.

ويتيح هذا التكامل الفني للطلاب تفعيل حسابات موحدة، تفتح أمامهم آفاقاً غير محدودة للاستفادة من تقنيات التعلم التكيفي والذكاء الاصطناعي المتطور لتخصيص تجربة التعلم وفقاً لاحتياجات كل طالب.

كما تضمن المنصة الوصول الفوري لأحدث المراجع الأجنبية والمقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى إدارة أعمال السنة، الواجبات، والاختبارات عبر خدمات الـ Online بكفاءة ودقة متناهية.

وقد شهدت الفعاليات حضوراً طلابياً حاشداً يعكس شغف طلاب الكلية بالمعرفة وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتفاعلاً غير مسبوق في المسابقات التعليمية التي تم تنظيمها على هامش الورشة، والتي توجت بسحب على ثلاث جوائز قيمة.

كما حظيت الورشة بمشاركة المنسقين الأكاديميين، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور بسام الأحمدي المنسق الأكاديمي لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتورة داليا المنسق الأكاديمي لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، والدكتور هشام عبد العزيز المنسق الأكاديمي للبرامج البينية بالكلية، والدكتورة بسنت عبد المرضى المدرس بالكلية، مما يؤكد التزام الكلية بتطوير منظومتها التعليمية بأعلى المستويات.

كلية التجارة جامعة عين شمس النشر التعليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

مجلس النواب

نظام جديد يعزز اللامركزية والرقابة الشعبية.. مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان

سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

خارطة طريق في النواب لمواجهة ذروة الاستهلاك الكهربائى

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد