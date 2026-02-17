سعر الغاز في أوروبا يهبط لأدنى مستوى منذ 5 أسابيع مع اعتدال الطقس



هوت العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع مع اعتدال توقعات الطقس، ما قد يخفف الضغوط على مخزونات الوقود سريعة التناقص.

وتراجعت العقود المرجعية في القارة بنسبة وصلت إلى 6.9%، عقب هبوط أسعار الغاز في الولايات المتحدة بفعل درجات الحرارة الأكثر دفئاً.

وفي أوروبا، تشير بعض النماذج إلى ظروفٍ أكثر اعتدالاً من المعتاد خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يمنح السوق ارتياحاً بعد بداية مضطربة للعام الجاري.

تقلبات في أسعار الغاز الأوروبية

شهدت أسعار الغاز في أوروبا تحركاتٍ حادة منذ الشهر الماضي، مع تقلبات الطقس، وانقطاعات الإنتاج عبر أنحاء العالم، والمخاطر الجيوسياسية التي أربكت معنويات السوق.

كما ضاعفت التغييرات المحمومة في المراكز التي أجرتها صناديق التحوط، وغيرها من المضاربين، حدة التقلبات.

قالت شركة "إنسبايرد" (Inspired Plc) في مذكرةٍ أسبوعية: "ستظل عقود الغاز قريبة الأجل حساسةً لآليات التخزين والطقس".

وأضافت الشركة الاستشارية أن المخاوف بشأن تناقص المخزونات قد تحد من تراجع الأسعار.

مخزونات غاز أوروبا الأدنى منذ 2022

تبلغ مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي أقل من 34% من السعة، وهي الأدنى منذ أزمة 2022، فيما لا تتجاوز مخزونات الوقود في أكبر سوق بالمنطقة، وهي ألمانيا، نسبة 24%.