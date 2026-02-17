قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع دخول رمضان.. الغرفة التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الغرفة التجارية بالجيزة عن تخفيضات كبيرة في معارض "أهلاً رمضان" لهذا العام، حيث تتراوح بين 10% و25% على السلع المختلفة.

هذه المعارض تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة.

تخفيضات معارض أهلاً رمضان

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل تخفيضات "أهلاً رمضان" التي تعقد سنوياً لدعم السوق المحلي والمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح أن التخفيضات على السلع تتفاوت بين 10% و25%، وأن الهدف من هذه المعارض هو تسهيل الوصول إلى السلع بأسعار مخفضة.

مسؤولية الغرف التجارية في خدمة المجتمع

اللافت أن هذه المعارض ليست جديدة على الغرف التجارية، بل هي جزء من دورها المجتمعي المستمر، حيث تهدف إلى خدمة كل من المواطن والتاجر على حد سواء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة “DMC”: أن الغرفة التجارية بالجيزة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم هذه المعارض بشكل مستمر من أجل تيسير الحياة على المواطنين خلال شهر رمضان.

الآلية التي تضمن تقديم الأسعار المخفضة

أشار المهندس أسامة الشاهد إلى الطريقة التي تعتمد عليها الغرفة التجارية بالجيزة لتقديم هذه التخفيضات، حيث تتحمل الغرفة كافة التكاليف المالية الخاصة بالمعارض، بدءاً من الإنشاءات وتجهيز "الستاندات" وصولاً إلى تأمين الأماكن. 

وأضاف أن المعارض يتم تنظيمها بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتتمكن الغرفة من تأمين هذه المساحات للتجار بشكل مجاني تماماً.

 

تقليل حلقات تداول السلع

و أوضح الشاهد أن الغرفة التجارية تعتمد على تقليل حلقات تداول السلع من خلال اختيار المنتجين والمستوردين مباشرة، مما يساعد في تقليل التكلفة النهائية على المنتجات.

 وقال: "نضغط على الموردين لتقديم خصومات حقيقية في مقابل إعفائهم من تكاليف العرض والدعاية"، مما يجعل المعارض بمثابة "رابح للجميع" حيث يستفيد التاجر من الإقبال الكثيف والدعاية المجانية، بينما يستفيد المواطن من الأسعار المخفضة.

 

افتتاح المعارض وتوزيعها الجغرافي

وفيما يتعلق بعدد المعارض، أعلن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 25 معرضاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي في شارع فيصل.

 وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء البارزين مثل وزير التموين، وزير الزراعة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.

وأكد الشاهد أن الغرفة تعتمد على الانتشار الجغرافي لهذه المعارض في مختلف أنحاء الجيزة لتقليل تكاليف المواصلات على المواطنين، مع توفير السلع الأساسية والضرورية لشهر رمضان بالقرب من أماكن سكنهم. وأضاف أن هذا التوزيع الجغرافي يساهم في تسهيل الوصول إلى المعارض وتلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.

أهلاً رمضان السلع اهلا رمصان معارض وشوادر اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

الفنان محمد متولي

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد متولي

ليلى مراد

في ذكراها.. قصة ليلى مراد وأنور وجدي واعتناقها الإسلام

سارة سلامة

سارة سلامة تتألق بإطلالة شتوية أنيقة في باريس

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد