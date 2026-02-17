قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عربي إسلامي يدين قرار الاحتلال بتسجيل أراض بالضفة ضمن الممتلكات الإسرائيلية
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
توك شو

احذر السرطان.. خطورة الوزن الزائد على الصحة

منار عبد العظيم

تعتبر السمنة من أهم القضايا الصحية، ولها تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان. 

من بين التأثيرات السلبية التي قد يسببها الوزن الزائد، نجد أن السمنة تساهم بشكل كبير في زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان.

 هذا ما أكده الدكتور أحمد محمد ليمونة، استشاري ومدرس جراحات الأورام بالمعهد القومي للأورام، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد.

العلاقة بين السمنة والسرطان

أوضح الدكتور ليمونة أن السمنة لا تعتبر مجرد زيادة في الوزن، بل هي حالة التهابية مزمنة تؤثر على البيئة الهرمونية للجسم. 

هذا التأثير يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات مثل الإستروجين والأنسولين، مما يجعل الخلايا أكثر عرضة للتحول إلى خلايا سرطانية. وقد أظهرت الدراسات العلمية أن السمنة ترتبط بنحو 13 نوعًا من الأورام بشكل مباشر.

عوامل الخطر المتعلقة بالعادات الغذائية

لا يتوقف خطر السمنة عند مجرد تناول وجبات طعام عابرة، بل يرتبط بشكل أكبر بالعادات الغذائية المستمرة.

 على سبيل المثال، الاستهلاك المتكرر للوجبات السريعة، اللحوم المصنعة، والمنتجات الغنية بالمواد الحافظة ومحسنات الطعم، جميعها عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالأورام. 

تكمن المشكلة في الاعتماد المستمر على هذه الأنواع من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل تدريجي ويُعرِّض الجسم للأمراض.

نصح الدكتور ليمونة باتباع نمط غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والسوائل، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة.

 وأكد أن خسارة ما بين 5 إلى 10% من الوزن يمكن أن تقلل من احتمالات الإصابة بالأورام، مما يعيد الجسم إلى معدلات الخطر الطبيعية. 

وقد ثبت علميًا أن تقليل الوزن بهذه النسبة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير السمنة على الصحة العامة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

خوان بيزيرا

مينا ماهر يهنئ خوان بيزيرا بعيد ميلاده

اشرف داري

تطورات جديدة في موقف المغربي أشرف داري مع الأهلي

المصري البورسعيدي

قبل القرعة.. تعرف على منافس المصري البورسعيدي في ربع نهائي الكونفدرالية

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

