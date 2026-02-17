قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء
كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة
لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية
الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية
أ ش أ

 أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة"، كما أشاد بالعلاقات الثنائية بين إسلام أباد وبكين ووصفها بأنها "شراكة استراتيجية في جميع الأوقات والظروف".

وأشاد الرئيس الباكستاني - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ - بدور الصين القيادي في المنصات متعددة الأطراف مثل منظمة شنجهاي للتعاون وأيضا دورها البارز في تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والاستقرار في أوراسيا.

وأكد أن باكستان والصين يدعمان بعضهما البعض في جميع الأوقات، موضحا أن هذه الشراكة لا تزال مصدر قوة للبلدين.

وهنأ زرداري - في رسالة صادرة عن مكتب الرئاسة - شعب وقيادة جمهورية الصين الشعبية بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة 2026 وحلول عام الحصان، الذي يرمز إلى الطاقة والتقدم والمثابرة.

ويصادف عام 2026 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين والتي بدأت عام 1951.

وقد عملت الدولتان على مدى سبعة عقود على تنمية التعاون القائم على الاحترام المتبادل والثقة والرؤية الاستراتيجية المشتركة.

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري دعم بلاده لسياسة الصين الواحدة العلاقات الثنائية بين إسلام أباد وبكين شراكة استراتيجية في جميع الأوقات والظروف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

القرنفل

مادة غير متوقعة تعالج البكتيريا والمواد الضارة في الجسم والبشرة

تساقط الشعر

أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

امساك

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد