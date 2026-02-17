الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

أ ش أ

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة"، كما أشاد بالعلاقات الثنائية بين إسلام أباد وبكين ووصفها بأنها "شراكة استراتيجية في جميع الأوقات والظروف".

وأشاد الرئيس الباكستاني - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ - بدور الصين القيادي في المنصات متعددة الأطراف مثل منظمة شنجهاي للتعاون وأيضا دورها البارز في تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والاستقرار في أوراسيا.

وأكد أن باكستان والصين يدعمان بعضهما البعض في جميع الأوقات، موضحا أن هذه الشراكة لا تزال مصدر قوة للبلدين.

وهنأ زرداري - في رسالة صادرة عن مكتب الرئاسة - شعب وقيادة جمهورية الصين الشعبية بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة 2026 وحلول عام الحصان، الذي يرمز إلى الطاقة والتقدم والمثابرة.

ويصادف عام 2026 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين والتي بدأت عام 1951.

وقد عملت الدولتان على مدى سبعة عقود على تنمية التعاون القائم على الاحترام المتبادل والثقة والرؤية الاستراتيجية المشتركة.