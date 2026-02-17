المدينة التي لا تغادر القلب.. رسالة مؤثرة لمحافظ الإسكندرية عقب رحيله

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية الأسبق، رسالة مؤثرة عقب رحيله في حركة المحافظين الأخيرة.

وقال خالد في رسالته: “إلى المدينة التي لا تُغادر القلب، إلى أهلها الكرام وإلى رجالها التنفيذيين والعاملين المخلصين.. لم تكن الإسكندرية بالنسبة لي موقع عمل، بل مسئولية وطن ووجوه ناس وبيوت وأحلام. واليوم، وأنا أغادر منصب المحافظ، أشعر أنني لا أودّع وظيفة، بل أودّع أيامًا عشتها بينكم ومعكم، حملت فيها الأمانة بكل ما استطعت من جهد وصدق وإخلاص”.

وأشار إلى أن “هذه السنوات شهدت لحظات صعبة، وقرارات ثقيلة، وتحديات كبيرة، لكنني كنت على يقين دائم أن خلف كل مسؤولية شعبًا يستحق الأفضل، وأن هذه المدينة العظيمة لا تقبل إلا العمل الحقيقي، فإن أصبت فمن الله أولًا، ثم بدعم القيادة السياسية ومساندة مؤسسات الدولة وتعاونكم جميعًا، وإن قصّرت فحسبُني أنني حاولت بكل ما أملك”.

ووجه الشكر لكل موظف وعامل ومسئول في أجهزة المحافظة قائلاً: "أنتم الجنود الحقيقيون الذين يحملون الدولة على أكتافهم كل يوم، وعملكم المخلص سيبقى هو الضمانة الحقيقية لاستمرار النجاح وخدمة الناس".

كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى رجال الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، الذين أدّوا دورهم الوطني بكل كفاءة وانضباط وتضحية، وكانوا دائمًا درعًا يحفظ أمن المدينة واستقرارها، وشركاء أساسيين في تنفيذ القانون وحماية مقدرات الدولة وخدمة المواطنين.

وفي النهاية، وجه كلمة لأهل الإسكندرية: “شكرًا لأنكم كنتم دائمًا الحافز، والصبر، والصوت الصادق. شرف خدمتكم سيبقى وسامًا أعتز به طوال حياتي”.