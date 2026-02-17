قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبلي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بتعزيز الحضور المصري في إفريقيا

خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي
خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي
ماجدة بدوى

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا ظهر الاثنين بحضور السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

 وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن تعزيز التحرك المصري في القارة الإفريقية.


وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، أن الاجتماع تناول أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة.

 وشدد على أن التحرك المصري في إفريقيا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الحضور المصري في القارة، إنطلاقًا من كون إفريقيا تمثل العمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري.


وأوضح السفير كريم شريف أن الدولة المصرية تنتهج رؤية شاملة ومتعددة المحاور لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية، ومنها:المحور الثقافي، من خلال تفعيل أدوات القوة الناعمة المصرية، وتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، بما يسهم في تعميق الروابط التاريخية والشعبية بين مصر وأشقائها في القارة، وأيضًا المحور الاقتصادي، عبر تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بالاضافة إلى المحور الدبلوماسي والبرلماني، وذلك من خلال تكثيف التواصل السياسي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، خاصة عبر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، التي تمثل قاطرة دعم جهود الدولة المصرية في هذا الإطار، وتحرص على تبادل الزيارات والخبرات مع البرلمانات الإفريقية بما يخدم المصالح المشتركة.
 

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سعد، وكيل اللجنة، أن التكامل بين وزارة الخارجية والبرلمان المصري يمثل أحد أهم أدوات تعظيم الدور المصري في إفريقيا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح على البرلمانات الإفريقية وبناء شراكات مؤسسية مستدامة.
 

كما أشار  السفير، إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية في مختلف المجالات، بما يعكس التزام مصر بدعم مسارات التنمية في القارة، ويعزز من جسور الثقة والتعاون بين الشعوب.
 

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أنه جارٍي الإعداد لصياغة استراتيجية متكاملة للاستثمار المصري في إفريقيا، بمشاركة رجال الأعمال المصريين وبدعم من الحكومة، بما يسهم في تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة، وتحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ مكانة مصر كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الإفريقية، كما إنه هناك اتجاه لإنشاء شركة لتعزيز الاستثمارات بالقارة الافريقية.
 

كما أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة العمل على تدشين وتفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية بشكل أكبر لما لها من أهمية كبيرة باعتبارها إحدى صور القوى الناعمة، كما طالبوا بضرورة الإسراع في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الافريقية، وتم الاتفاق مع السفير كريم شريف على أن يتم عقد اجتماع  بعد مرور ستة أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع.

لجنة الشئون الإفريقية مجلس النواب شريف الجبلي مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

مجلس جامعة بنها الأهلية يعتمد تقارير المنح الدراسية المقدمة للطلاب

جانب من الحملة

استعدادا لشهر رمضان.. انطلاق حملة نظافة موسعة بمساجد القليوبية

الحادث علي طريق دهب

مصرع شاب في انقلاب تريلا محمّلة بالأسمنت قبل كمين دهب

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد