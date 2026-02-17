الجبلي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بتعزيز الحضور المصري في إفريقيا

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا ظهر الاثنين بحضور السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن تعزيز التحرك المصري في القارة الإفريقية.



وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، أن الاجتماع تناول أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة.

وشدد على أن التحرك المصري في إفريقيا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الحضور المصري في القارة، إنطلاقًا من كون إفريقيا تمثل العمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري.



وأوضح السفير كريم شريف أن الدولة المصرية تنتهج رؤية شاملة ومتعددة المحاور لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية، ومنها:المحور الثقافي، من خلال تفعيل أدوات القوة الناعمة المصرية، وتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، بما يسهم في تعميق الروابط التاريخية والشعبية بين مصر وأشقائها في القارة، وأيضًا المحور الاقتصادي، عبر تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بالاضافة إلى المحور الدبلوماسي والبرلماني، وذلك من خلال تكثيف التواصل السياسي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، خاصة عبر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، التي تمثل قاطرة دعم جهود الدولة المصرية في هذا الإطار، وتحرص على تبادل الزيارات والخبرات مع البرلمانات الإفريقية بما يخدم المصالح المشتركة.



ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سعد، وكيل اللجنة، أن التكامل بين وزارة الخارجية والبرلمان المصري يمثل أحد أهم أدوات تعظيم الدور المصري في إفريقيا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح على البرلمانات الإفريقية وبناء شراكات مؤسسية مستدامة.



كما أشار السفير، إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية في مختلف المجالات، بما يعكس التزام مصر بدعم مسارات التنمية في القارة، ويعزز من جسور الثقة والتعاون بين الشعوب.



وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أنه جارٍي الإعداد لصياغة استراتيجية متكاملة للاستثمار المصري في إفريقيا، بمشاركة رجال الأعمال المصريين وبدعم من الحكومة، بما يسهم في تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة، وتحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ مكانة مصر كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الإفريقية، كما إنه هناك اتجاه لإنشاء شركة لتعزيز الاستثمارات بالقارة الافريقية.



كما أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة العمل على تدشين وتفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية بشكل أكبر لما لها من أهمية كبيرة باعتبارها إحدى صور القوى الناعمة، كما طالبوا بضرورة الإسراع في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الافريقية، وتم الاتفاق مع السفير كريم شريف على أن يتم عقد اجتماع بعد مرور ستة أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع.