الأوروبي لإعادة الإعمار: استثمرنا 14.2 مليار يورو في مصر منذ ٢٠١٢

يقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمًا لتوسّع شركة بريد فاست، إحدى المنصات الرائدة في مصر للتجارة عبر الإنترنت، من خلال استثمار في الاسهم يصل إلى 10 ملايين دولار.

ويهدف هذا التمويل إلى تسريع نمو الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق تجارة التجزئة الرقمية.

وسيدعم هذا التمويل توسّع الشركة في مختلف أنحاء مصر، وزيادة طاقتها التشغيلية، وتعزيز مركزها المالي، بما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.

ويتسق هذا الاستثمار مع أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إذ يعزز جهود البنك في دعم التحول الرقمي وبناء القدرات في البلاد.

ويتضمن المشروع برامج تدريب رقمي وفرصًا للتطور الوظيفي في مجالات الإدارة والتكنولوجيا وخدمة العملاء. وتهدف هذه المبادرات إلى سد فجوات حرجة في سوق العمل، مع الإسهام في تحقيق طموحات الشركة التوسعية.

ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عام 2012، واستثمر البنك أكثر من 14.2 مليار يورو من خلال 221 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد، دعمًا لقطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والبنية التحتية، والنقل.