قرارات صارمة بعد ديربي إيطاليا: إيقافات وغرامات في الدوري الإيطالي

أصدرت اللجنة الرياضية التابعة لـ الدوري الإيطالي سلسلة من العقوبات الصارمة عقب منافسات الجولة الـ25، طالت مسؤولين ولاعبين بعد الأحداث المثيرة التي شهدها ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الملاعب.

إيقاف كيليني وكومولي

تقرر إيقاف جورجيو كيليني حتى 27 فبراير الجاري بعد اعتراضه بشكل انفعالي وغير لائق على حكم المباراة في النفق المؤدي لغرف الملابس، بينما تم منع داميان كومولي من العمل الرياضي حتى 31 مارس 2026 وتغريمه 15 ألف يورو، بعد سلوكه العدواني تجاه الحكم محاولاً الاحتكاك به جسديًا ووجه إليه ألفاظا مهينة، قبل تدخل لوتشيانو سباليتي وفريقه لإيقافه.

عقوبات اللاعبين

فرض القاضي الرياضي إيقاف بيير كالولو لمباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين، كما شمل الإيقاف ألفارو موراتا وأدريان رابيو لنفس السبب. إضافة لذلك، تم توقيع عقوبة الإيقاف على ستة لاعبين لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، أبرزهم نيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوجلو.

غرامات على المسؤولين الإداريين

ختمت القرارات بتغريم إيجلي تاري، المدير الرياضي لـ ميلان، 10 آلاف يورو، بعد دخوله أرض الملعب والاحتجاج بطريقة عدوانية على قرارات طاقم التحكيم، في خطوة تهدف لتأكيد الانضباط وحماية سمعة الدوري الإيطالي.