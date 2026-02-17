البحرين وقطر تبحثان سبل تعزيز أوجه العمل والتعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليف، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ سبل تعزيز أوجه العمل والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بمناسبة الزيارة الأخوية التى يقوم بها ولي العهد البحريني إلى دولة قطر، حيث أكد خلال اللقاء، على ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة من علاقات أخوية وطيدة..حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم /الثلاثاء/.

وأشار ولي العهد البحريني، خلال اللقاء، إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم بالأخذ بها نحو آفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الأمير سلمان والشيخ تميم التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.