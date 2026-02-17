قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين وقطر تبحثان سبل تعزيز أوجه العمل والتعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

البحرين وقطر تبحثان سبل تعزيز أوجه العمل والتعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
البحرين وقطر تبحثان سبل تعزيز أوجه العمل والتعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
أ ش أ

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليف، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ سبل تعزيز أوجه العمل والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بمناسبة الزيارة الأخوية التى يقوم بها ولي العهد البحريني إلى دولة قطر، حيث أكد خلال اللقاء، على ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة من علاقات أخوية وطيدة..حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم /الثلاثاء/.

وأشار ولي العهد البحريني، خلال اللقاء، إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم بالأخذ بها نحو آفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الأمير سلمان والشيخ تميم التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشعبين الشقيقين الزيارة الأخوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان ضد موناكو

دوري أبطال أفريقيا.. تفوق هجومي لـ سان جيرمان وتوازن تكتيكي لموناكو

لابورتا

لابورتا: برشلونة سيتوج بالليجا رغم الضغوط والجدل التحكيمي

يوفنتوس وإنتر ميلان

قرارات صارمة بعد ديربي إيطاليا: إيقافات وغرامات في الدوري الإيطالي

بالصور

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد