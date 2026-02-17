صوت السوبرانو أميرة سليم يعانق الجرانيت في سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

أعربت الفنانة أميرة سليم عن سعادتها الكبيرة بإحياء حفل ختام الدورة الثلاثين من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، مؤكدة أن السيمبوزيوم يُعد من أهم الأحداث الفنية في مصر والشرق الأوسط، خاصة في هذه الدورة التي تمثل محطة فارقة في مسيرته، لما يحمله من رسالة لإحياء فن النحت على الجرانيت، ذلك الفن الذي اشتهر به الأجداد في الحضارة المصرية القديمة.



وأوضحت أن مشاركتها تحمل رمزية خاصة على المستويين الفني والشخصي، إذ نشأت في بيت تشكيلي بحكم كونها ابنة الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي كان من أوائل من أدخلوا الموسيقى إلى فضاءات المعارض الفنية، كما جمعته صداقة وثيقة بالفنان آدم حنين مؤسس السيمبوزيوم، ما أضفى على مشاركتها بعدًا وجدانيًا خاصًا.



وأكدت سليم سعادتها بحضور د. جيهان زكي وزير الثقافة في الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، بالمتحف المفتوح في أسوان، حيث تمازجت الموسيقى مع الكتل الجرانيتية الصلبة لتصنع حالة إبداعية فريدة جمعت بين الصوت والحجر في مشهد احتفالي مميز. حيث احتضن المتحف المفتوح أكثر من 800 عمل فني من نتاج الدورات السابقة، ليشكل فضاءً مفتوحًا يروي تاريخ السيمبوزيوم وتطوره عبر ثلاثة عقود.



وأضافت سليم أن اقتراح المهندس حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، لإحياء الحفل شكّل دافعًا كبيرًا لها للمشاركة، مؤكدة اعتزازها الدائم بتمثيل مصر في المحافل الدولية والأحداث الفنية الكبرى.



وأشارت إلى أن الغناء في المتحف المفتوح بأسوان، المطل على خزان أسوان، وبين مئات الأعمال الفنية من مختلف الدورات، يمنح المكان خصوصية استثنائية، إذ يبدو وكأنه معرض دائم للنحت العالمي على أرض مصرية، وهو ما أضفى على الأمسية طابعًا احتفاليًا وإنسانيًا بالغ التميز.



يُعد سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي ترعاها وزارة الثقافة، لما يمثله من دور محوري في إعادة الاعتبار لفن النحت، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الحضور الدولي للفن المصري المعاصر.