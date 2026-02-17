قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
مصطفى غريب يكشف لأول مرة تفاصيل دوره في مسلسل هي كيميا

محمد نبيل

قال الفنان مصطفى غريب أن مُشاركته في مسلسل هي كيميا جاءت من منطلق حماس شخصي قبل أي حسابات بعدما لعبت الصدفة دوراً في ترشيح للعمل عقب تواصل المؤلف مهاب طارق معه وإخباره بأن لديه مسلسل مكتوب منه ما يقرب من النصف، وبعد قراءة الحلقات تحدث مع المنتج عبد الله أبو الفتوح عن العمل ووقتها كانوا في مرحلة بحث عن عمل درامي، وأكد أن أكثر ما شجعه على خوض التجربة هو أن العمل لم يكن مجرد فكرة، بل مشروع مكتوب بشكل واضح ومتماسك، وهو ما قلّل من عنصر المخاطرة، لافتا إلى أن وجود نصف العمل مكتوبه وبمستوى جيد منحه ثقة في المسار العام.

وعن حماسه للدور، قال مصطفى غريب  في بيان صحفي أنه لا ينظر إلى المسلسل من زاوية الرهان أو المنافسة، مؤكداً أنه لا يشغل نفسه بمقارنات أو تصنيفات، بقدر ما يهمه أن يخرج العمل في أفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن طموحه الأساسي أن يكون المسلسل جيداً ويصل إلى الناس.

وأوضح غريب أنه يتعامل مع الشخصية من خلال قراءة دقيقة لما هو مكتوب على الورق، ثم البحث عما يمكن إضافته دون الإخلال بالأساس الدرامي، لافتا إلى أنه يعمل بالتنسيق الكامل مع المخرج والمؤلف على تفاصيل الشكل والأداء، بداية من الصفات النفسية، مروراً بالشكل الخارجي، وصولاً إلى المساحات التي تسمح بالارتجال المدروس داخل المشاهد.

وأشار مُصطفي غريب أن "سلطان"  خلال الأحداث يجد نفسه محاصراً بأسئلة بلا إجابات، وملاحقاً بظلال تجارة لا يعرف عنها شيئا، ويحاول الحفاظ على حياته البسيطة، لكنه يُجبر على الدخول في شبكة معقدة من العلاقات المشبوهة، بعدما يصبح هدفه واضحاً بالنجاة أولاً، ثم فهم حقيقة ما كان يعيشه أخوه، ومع كل خطوة يخطوها، يقترب أكثر من عالم العنف والفساد الذي كان يظنه بعيدًا عنه.

مُسلسل "هي كيميا" من بطولة مُصطفي غريب، دياب، مريم الجندي، ميمي جمال، سيد رجب، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، تامر نبيل، وآخرين... ومن تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري.
 

