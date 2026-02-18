دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة تغادر معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين العائدين من مصر وصلت إلى قطاع غزة، بعد استكمال رحلة علاجهم في عدد من المستشفيات المصرية.

وأوضح المطعني خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحافلات التي تقل العائدين تمركزت عقب دخولها من البوابة المصرية للمعبر، حيث باشرت فرق من المتطوعين تقديم الدعم والمساعدة، خاصة في نقل الأمتعة وتيسير إجراءات الدخول عبر صالة السفر الملحقة بالمعبر.

وأشار إلى أن إجراءات إنهاء المعاملات، بالتنسيق مع إدارة الجوازات داخل صالة السفر، تستغرق بضع دقائق فقط، في إطار تنظيم عملية العبور وضمان انسيابها.

وبيّن أن العائدين يضمون نساءً وأطفالًا ورجالًا تلقوا الرعاية الصحية في مصر خلال الفترة الماضية، سواء من الحالات الحرجة أو المرضى المزمنين أو المصابين بإصابات بالغة.

ولفت إلى أن مدينة العريش شكّلت نقطة الارتكاز الأساسية لتقديم الخدمات الطبية، باعتبارها خط الدفاع الأول في استقبال الحالات القادمة من غزة، عبر منظومة صحية متكاملة شملت مستشفيات حكومية وخاصة.