قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19 فبراير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026

من المرجح أن يحمل لك اليوم مكاسب. ستجد حلولاً للتحديات المستمرة في العمل، وستوجه طاقتك نحو مهام مثمرة. هناك احتمالات أن تساهم في عمل خيري، قد يكون لدى موظفي الحكومة جدول أعمال مزدحم. من المرجح أن يؤتي عملك الجاد ثماره، وقد يكون أي سفر متعلق بالعمل مفيدًا. سيساعدك.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026

يحمل هذا اليوم شعورًا بالسعادة وفرصًا جديدة. قد تساعدك نصيحة شريكك في اكتشاف مصدر دخل جديد. قد تقضي وقتًا في مناقشة أمور مهمة مع الأصدقاء. مع ذلك، من المهم ضبط أعصابك، فالغضب قد يُفسد الأمور. ممارسة التأمل تُساعد في الحفاظ على توازنك النفسي. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026

يُمكن أن يُساعدك البدء بممارسة التمارين الرياضية الصباحية على تحسين لياقتك البدنية. قد تُصادفك فرصٌ تجاريةٌ واعدة، ستزداد شعبيتك اجتماعيًا، وقد تُمنح مسؤوليةً مهمةً في العمل، ستكون العلاقات العاطفية مُمتعة، وقد تقضيان وقتًا ممتعًا معًا.

 

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026

سيساعدك توجيه مرشد أو شخص ذي خبرة على التقدم في مسيرتك المهنية. ستلعب ثقتك بنفسك دورًا محوريًا في تحقيق النجاح. يمكن أن تساعدك نزهة صباحية على الحفاظ على صحتك. الابتعاد عن السلبية وقضاء بعض الوقت في قراءة الكتب الروحية قد يجلب لك راحة البال.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 

سيمنحك قضاء الوقت في خدمة كبار السن أو رعايتهم في المنزل شعورًا بالرضا. قد تتلقى تقديرًا من الأقارب، وقد تحصل على شيء كنت تتمناه. ولصحة أفضل، تجنب الأطعمة الدهنية وركز على الخضراوات الموسمية، من المرجح أن يحقق الطلاب نتائج إيجابية، خاصة في الامتحانات التنافسية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 

 العمل في الوقت المناسب سيُحقق النجاح قد تزداد النفقات بسبب احتياجات الأطفال. قد يطلب منك صديق المساعدة، وستُقدم له الدعم. على العاملين في القطاع الخاص توخي الحذر في كلامهم، سيستمر السياسيون في التمتع بالاحترام في المجتمع. ستسعى لإيجاد السعادة في أبسط الأشياء.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 

كن حذراً عند التعامل مع الغرباء، وتجنب القيام باستثمارات كبيرة دون استشارة خبير. قد تُنهي سيدات الأعمال من هذا البرج صفقة مهمة. سيجد طلاب الفيزياء أو التخصصات ذات الصلة هذا اليوم مناسباً، قد تقضي الأمهات وقتاً في إعداد وجبة مميزة لأطفالهن.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026

قد تبدأ شيئاً جديداً في حياتك سيحظى الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التنافسية بعيداً عن ديارهم بيومٍ أفضل، بدعمٍ قوي من أساتذتهم، قد يحصل العاملون في القطاع الحكومي على التشجيع أو التقدير. من المُرجّح تحقيق مكاسب مالية. ستُنجز مُعظم مهامك بسلاسة.

برج القوس وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 

قد يُخطط المرتبطون برحلة طويلة بالسيارة قد يزوركم ضيوف، مما قد يُؤدي إلى تغييرات في جدولكم اليومي. قد تُخصّص الأمهات وقتًا لإعداد شيء مميز لأطفالهن. ستبقى الرفاهية المادية على حالها، قد تُحقق سيدات الأعمال مكاسب مالية جيدة.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 

 ستبقى صحتك جيدة، وستشعر بالنشاط سيحظى الطلاب بدعم كامل من المعلمين. يمكنك تزيين منزلك بما يتناسب مع أجواء الاحتفالات. سيثير أسلوب عملك إعجاب الآخرين. من المرجح أن يحظى كتّاب هذا البرج بيوم مثمر.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 

 قد تقضي معظم وقتك في أنشطة دينية أو روحية، سيؤتي التركيز والعمل الجاد ثمارهما، ويمنحك راحة البال. قد يستفيد الطلاب من التفكير بهدوء واستقلالية في مسألة مهمة.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 

 سيحاول شريك حياتك فهمك بشكل أفضل اليوم، مما يُضفي حيوية على علاقتكما. سيشعرك العمل التطوعي في مجال العمل الاجتماعي بالرضا. قد تخطط لمشاهدة فيلم في المنزل مع إخوتك. ستتاح لك فرصة لقاء شخصية مرموقة.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الدلو برج الثور برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفى أحمد الخطيب

غداً .. انطلاق الموسم السادس من برنامج «كلّم ربنا»

البورصة

رمضان والبورصة المصرية .. هل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

حسن عبد الحميد

أستاذ تفسير : الصراط المستقيم ما جاء به القرآن وسنة النبي

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد