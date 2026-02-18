قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026: التزم بوعودك

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

خصّص وقتًا لوضع خطة بسيطة والتزم بها. الخطوات الصغيرة الثابتة ستؤدي إلى نتائج واضحة. تحدث بلطف مع من حولك. تجنّب القرارات المتسرعة؛ فالصبر سيُثمر. صفقة مدروسة أو التزام بسيط قد يُفضي إلى تقدم هادئ ودعم اليوم.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

إذا كنت أعزبًا، فتعرّف على الناس في أجواء هادئة وودية، كالحصص الدراسية أو الفعاليات المجتمعية، يمكن للأزواج تعزيز روابطهم بالاستماع لبعضهم وتخصيص وقت لنزهة هادئة.  

توقعات برج الثور صحيًا

احصل على قسط كافٍ من الراحة وقلل من استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم، جرب تمارين التنفس البسيطة إذا شعرت بالتوتر، شارك مشاعرك مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك لتشعر بالهدوء. 

توقعات برج الثور مهنيًا

كن واقعيًا بشأن المواعيد النهائية، ودوّن ملاحظاتك لتُظهر تقدمك. تجنّب النميمة وركّز على المهام المهمة سيُثير تقديم تحديث هادئ ومهذب في الاجتماع إعجاب القادة، وقد يُؤدي إلى مكافأة بسيطة أو مسؤولية جديدة تُساهم في نموك المستقبلي وتقديرك المستمر.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

تحدث بوضوح في الاجتماعات وقدّم المساعدة حيثما أمكن التخطيط المتأني سيُحقق لك التقدم أكثر من التغييرات السريعة، دوّن أفكارك والتزم بوعودك، إذا طُلب منك القيام بمهمة جديدة، فابدأ بأجزاء صغيرة وتعلّم تدريجيًا.

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

أرشيفية

سموتريتش يعلن خطة لإلغاء «أوسلو» وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية

فلسطين

فلسطين وسلوفاكيا تبحثان آخر التطورات الفلسطينية

أرشيفية

المكسيك تكتفي بصفة مراقب في مجلس ترامب للسلام وترفض العضوية الكاملة

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

