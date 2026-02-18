قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
فن وثقافة

فلسطين حاضرة.. الأعلى للإعلام يناقش مع لجنة الدراما استعدادات موسم رمضان

اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أحمد البهى

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعه الدوري، بمشاركة لجنة الدراما بالمجلس برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الدراما الرمضاني، وآليات متابعة ورصد الأعمال الدرامية، في إطار رؤية المجلس التنظيمية التي تستهدف تعزيز الانضباط المهني وضمان جودة المحتوى، وتم التأكيد على أن الدراما تؤثر فى صناعة الإنسان دون الإخلال بأصول الإبداع وحق الكتاب فى التعبير عن واقع المجتمع من حولنا حسب ما يرونه.

كما تم التطرق إلى أبرز ما تهتم به دراما رمضان هذا العام من قضايا، حيث تجمع الأعمال الدرامية هذا العام بين التشويق والجاذبية وبين قضايا المجتمع التي تهم مختلف الفئات ببراعة وأن تهتم بقضايا العدل وأصول تطبيقه وحق الرؤية والتبرع بالأعضاء وأزمة منتصف العمر وتأثير السوشيال ميديا ونماذج لكفاح الشباب نحو القمة، كذلك ولم تنس الدراما قضية فلسطين أصحاب الأرض وتكشف عن مؤامرات دبرتها قيادات إخوانية فى مسلسل وطنى يكشف الكثير.

وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بمستوى الدراما في الموسم الرمضاني الحالي، والذي يأتي ليطرح عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة، برؤى أكثر تنوعًا وعمقًا، مع اهتمام ملحوظ بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية، وهو ما ظهر من المؤشرات الأولية لما تم عرضه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجموعة MBC مصر، وبعض القنوات الخاصة.

واختتم المجلس بيانه أنه من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع ما يحدث في صناعة الدراما لتجمع ما بين متعة المشاهدة وبين تنبيه المجتمع لكثير مما يعانى منه، مضيفًا أنه لا شك أن الإنتاج الضخم الذى نجحت فيه الجهات المختصة يثبت أن الدراما المصرية تظل فى القمة.

شارك في الاجتماع الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، ود. منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعميد كلية إعلام جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع ورئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء لجنة الدراما.
 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز ماجدة موريس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

أرشيفية

التحقيق في واقعة مصرع فتاة صدمها قطار بضائع بـ 6 أكتوبر

ردع مخالفين قانونيا

توجيهات عاجلة من أول ساعة.. محافظ الغربية يوجه بتدشين حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم

العروسان ضحايا حادث الغربية

بعد 3 أيام زواج.. وفاة عروسين اختناقا بالغاز داخل شقتهما بالغربية

بالصور

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

