فلسطين حاضرة.. الأعلى للإعلام يناقش مع لجنة الدراما استعدادات موسم رمضان

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعه الدوري، بمشاركة لجنة الدراما بالمجلس برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الدراما الرمضاني، وآليات متابعة ورصد الأعمال الدرامية، في إطار رؤية المجلس التنظيمية التي تستهدف تعزيز الانضباط المهني وضمان جودة المحتوى، وتم التأكيد على أن الدراما تؤثر فى صناعة الإنسان دون الإخلال بأصول الإبداع وحق الكتاب فى التعبير عن واقع المجتمع من حولنا حسب ما يرونه.

كما تم التطرق إلى أبرز ما تهتم به دراما رمضان هذا العام من قضايا، حيث تجمع الأعمال الدرامية هذا العام بين التشويق والجاذبية وبين قضايا المجتمع التي تهم مختلف الفئات ببراعة وأن تهتم بقضايا العدل وأصول تطبيقه وحق الرؤية والتبرع بالأعضاء وأزمة منتصف العمر وتأثير السوشيال ميديا ونماذج لكفاح الشباب نحو القمة، كذلك ولم تنس الدراما قضية فلسطين أصحاب الأرض وتكشف عن مؤامرات دبرتها قيادات إخوانية فى مسلسل وطنى يكشف الكثير.

وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بمستوى الدراما في الموسم الرمضاني الحالي، والذي يأتي ليطرح عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة، برؤى أكثر تنوعًا وعمقًا، مع اهتمام ملحوظ بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية، وهو ما ظهر من المؤشرات الأولية لما تم عرضه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجموعة MBC مصر، وبعض القنوات الخاصة.

واختتم المجلس بيانه أنه من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع ما يحدث في صناعة الدراما لتجمع ما بين متعة المشاهدة وبين تنبيه المجتمع لكثير مما يعانى منه، مضيفًا أنه لا شك أن الإنتاج الضخم الذى نجحت فيه الجهات المختصة يثبت أن الدراما المصرية تظل فى القمة.

شارك في الاجتماع الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، ود. منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعميد كلية إعلام جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع ورئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء لجنة الدراما.

