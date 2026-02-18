محمد سيد بشير عن الست موناليزا: تعبت في كل تفصيلة وبذلت فيه مجهود مضاعف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
محمد سيد بشير عن مسلسل الست موناليزا: تعبت في كل تفصيلة وبذلت فيه مجهود مضاعف
أوركيد سامي

كشف المؤلف محمد سيد بشير، مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل "الست موناليزا" بطولة  مي عمر، مشيرًا إلى أنه يعد من أكثر الأعمال التي بذل خلالها مجهود مُضاعف على ممدار مشواره الفني، متمنيًا القبول والتوفيق من الله.

وكتب بشير عبر حسابه على فيسبوك: النهارده الساعة ٥ مساءً يبدأ عرض مسلسل الست موناليزا على منصة شاهد، من أكتر الأعمال قريبة لقلبي، وتعبت فيها جدًا دًا جدًا في كل تفصيلة وكل شخصية وكل حدث وكل مراجعة قانونية، عمل اتبنى بحب قبل ما يتبني على الاسكريبت.

وأضاف: بشكر من قلبي فريق الكتابة والاستشارة الدكتور هشام صالح، وشادي جمال هاشم، والمراجعة القانونية، شكرًا على إخلاصكم وحبكم ومجهودكم الحقيقي اللي كان فارق في كل خطوة، لو في  عمل بذلت فيه مجهود مضاعف عن أي عمل فات فهو الست موناليزا.

واختتم بشير حديثه، قائلًا: اللهم إني أستودعك تعبي ومجهودي وإخلاصي فبارك لي فيه وأكتب له القبول والتوفيق، أسأل الله التوفيق ودعواتكم، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني.

يتعاون بشير في "الست موناليزا" مع العديد من الفنانين، منهم: مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد، هدير عبد الناصر، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

ويتناول بشير خلال الاحداث قصة جديدة تمس قلوب سيدات الوطن العربي، ويتطرق للعديد من الموضوعات والجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة مختلفة وجديدة من بشير، الذي يتعاون لأول مرة مع مي عمر، وينافسا بالمسلسل في الماراثون الدرامي الرمضاني 2026.

*مواعيد مسلسل الست موناليزا*

يبدأ عرض أول حلقتين من مسلسل الست موناليزا اليوم، الساعة الخامسة مساءً على منصة شاهد، بينما يعرض على شاشة قناة MBC مصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

*أعمال محمد سيد بشير*

وفي سياق متصل، يستمر نجاح مسلسل "Cypher" التجربة العالمية الأولى لـ بشير، وطُرح مؤخرًا على منصة Prime Video وذلك بعد 4 سنوات من طرح المسلسل على منصتي Roku وNetflix.

كما يعد مسلسل "الأميرة: ضل الحيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري هو آخر أعماله الدرامية ونافس به في موسم رمضان 2025، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني، رانيا فريد شوقي، هند عبد الحليم، عزت زين، نضال الشافعي، أحمد جمال سعيد، تحت قيادة المخرجة شيرين عادل.

