للتهنئة بالمنصب .. محافظ الوادي الجديد تستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الواحات

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، والوفد المرافق له؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها محافظًا للوادي الجديد.

وأعرب نيافة الأنبا عن اعتزاز الكنيسة بثقة القيادة السياسية في اختيار سيادتها لهذه المسؤلية الوطنية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق المزيد من معدلات التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

ومن جانبها، ثمنت محافظ الوادي الجديد هذه الزيارة الكريمة، والتى تعكس الدور الوطني والمجتمعي الفاعل الذي تضطلع به الكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز أواصر المحبة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين.