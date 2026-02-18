قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
محافظات

للتهنئة بالمنصب .. محافظ الوادي الجديد تستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الواحات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، والوفد المرافق له؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها محافظًا للوادي الجديد.

وأعرب نيافة الأنبا عن اعتزاز الكنيسة بثقة القيادة السياسية في اختيار سيادتها لهذه المسؤلية الوطنية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق المزيد من معدلات التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

ومن جانبها، ثمنت محافظ الوادي الجديد هذه الزيارة الكريمة، والتى تعكس الدور الوطني والمجتمعي الفاعل الذي تضطلع به الكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز أواصر المحبة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

الحماية الاجتماعية

إصلاحات تؤتي ثمارها و40 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. وتضخم يتراجع وخطة للاكتفاء

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الاحتلال يعرقل السلام منذ 1948وينشر قواته في القدس لكبح طموحات الفلسطينيين

الأطفال والإنترنت

اتصالات الشيوخ : توجيه الرئيس بتنظيم استخدام وسائل التواصل للأطفال رؤية استباقية لحمايتهم

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

