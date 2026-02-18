وزير الطيران يستعرض خطة تطوير القطاع أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور النائب عمرو درويش والنائب هشام حسين، وكلاء اللجنة، والنائب أحمد الأشموني، أمين سر اللجنة، إلى جانب السادة أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، لمناقشة استراتيجية الوزارة وخطة التطوير المستقبلية، والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإتاحة فرصة للحوار المباشر حول مستجدات قطاع الطيران وخطط تطويره بما يخدم الأهداف التنموية التي تنتهجها الدولة المصرية .

وفي بداية اللقاء، قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتقديم التهنئة إلى السيدة النائبة رئيس لجنة السياحة والطيران و الساده أعضاء بمناسبة بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم.

وقد استعرض وزير الطيران المدني استراتيجية الوزارة في ضوء خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران ودعمه كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية السياحية والإقتصادية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يُمثل أحد أبرز المشروعات القومية للوزارة، لما له من دور في زيادة الطاقة الإستيعابية للمطار وتحويله إلى مركز محوري إقليمي قادر على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر، مع تطبيق أحدث النظم التشغيلية والتكنولوجية لتحسين تجربة المسافرين وتعزيز تنافسية المطار إقليميًا ودوليًا.

وفي خطوة مستقبلية نحو تطبيق التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة وتطوير منظومة السفر بمطار القاهرة الدولي، أشار وزير الطيران المدني إلى انه تم التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لبدء تنفيذ قرار إلغاء كارت الجوازات اعتبارًا من 27 يناير بالصالة الموسمية؛ وقد ظهرت بعض المشكلات التقنية المصاحبة للتطبيق وتم التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة، كما بدأ تنفيذ تطبيق تجريبي للمنظومة خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير الحالى بمبنى الركاب رقم (3)، على أن يتم التوسع في التطبيق تدريجيًا ليشمل باقي مباني الركاب والمطارات المصرية.

وأضاف الحفني أنه جاري التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل بوابات الجوازات الإلكترونية (E-Gate) لتسهيل إجراءات المسافرين وتحسين تجربتهم على جميع الرحلات في المرحلة القادمة.

وفيما يتعلق بطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، أوضح وزير الطيران المدني أن المطارات تُعد أصولًا سيادية وليست للبيع، مؤكدًا أن الأمر يقتصر على التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة التجارية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير إلى أن مطار الغردقة الدولي يُعد باكورة برنامج الطروحات الحكومية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم سحب كراسات الشروط من نحو 68 شركة/تحالف عالمي متخصص، تمهيدًا لعمليات الطرح واختيار الشريك الإستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير المطار، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا لطرح عدد من المطارات المصرية الأخرى.

كما أشار الحفني إلى أن الوزارة تنفذ خطة لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري، تشمل إعادة توزيع المسارات الجوية لتقليل المسافات المقطوعة وزمن الرحلات، ما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الحركة الجوية العابرة فوق مجالها الجوي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية للمراقبة الجوية والملاحة باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية، بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة الجوية في آن واحد.

وتطرق وزير الطيران المدني إلى جهود التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة وسلطة الطيران المدني والشركات التابعة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الداخلي وخدمة العاملين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور الخارجي والمتعاملين مع الطيران المدني، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات رقمية تواكب التطورات العالمية في قطاع الطيران.

وفيما يخص ملف تطوير الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أكد الحفني أن هذا الملف يحظى بالأولوية، حيث يتم تنفيذ رؤية شاملة تستهدف توسعة الأسطول الجوي، وتحسين كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة للمسافرين مع الالتزام بالمعايير البيئية والعمل على زيادة الربحية.

وأوضح وزير الطيران أن الشركة تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطولها الجوي تشمل إنضمام 34 طائرة جديدة، 16 طائرة إيرباص A350-900 و18 طائرة من طراز بوينج B 737-8 Max، بما سيرفع إجمالي أسطول الشركة إلى 97 طائرة حتى عام 2030/2031، إلى جانب تحديث كبائن 19 طائرة Boeing 737-800 بالإضافة إلى طائرتين من طراز العريض A330-200.

وأضاف الحفني أن الشركة الوطنية حققت معدلات أرباح قياسية، وأنه جاري العمل على تقليل خسائر السنوات السابقة بأكثر من 50%، على أن يتم تصفير هذه الخسائر من خلال خطة زمنية مقسمة على أربع سنوات.

مشيرًا إلى أن شركة "إير كايرو"، وهى الذراع الاقتصادي لشركة مصر للطيران والتشغيل العارض لجذب السياحة إلى مصر، تمتلك حاليًا أسطولًا يضم 40 طائرة، ومن المستهدف أن يرتفع عدد طائراتها إلى 82 طائرة خلال الأربع سنوات المقبلة، مما سيساهم فى تطوير شبكة الخطوط الجوية للشركتين لتتكامل مع بعضهما البعض.

وفى ضوء الاهتمام بتحسين وتطوير مستويات الجودة، توجت الشركه الوطنيه مصر للطيران لأول مرة على المنصات العالمية بحصولها على عدة جوائز دولية وفقًا لتقييم سكاي تراكس العالمي لعام 2025، أبرزها: جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة و أفضل موظفى شركة طيران فى أفريقيا كما حققت مصر للطيران تقدما ملحوظا في نفس التصنيف العالمي حيث حصلت على المركز 68 ضمن قائمة أفضل مائة شركة طيران في العالم متقدمة بعشرين مركزاً عن ترتيبها في عام 2024.

كما تطرق وزير الطيران أيضًا إلى نشاط البالون الطائر، مشيرًا إلى أنه نشاط تنظيمي، إلا أنه يمثل وسيلة هامة للترويج للحركة السياحية في مصر، مؤكداً أن الوزارة تتابع تنظيم هذا النشاط بدقة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، والعمل على تطويره لتعزيز التجربة السياحية في المناطق ذات الإمكانيات الطبيعية والجغرافية المناسبة.

كما تناول الوزير عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، وقد تم توضيحها والرد على استفساراتهم.

وفي ختام الجلسة، توجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالشكر إلى السيدة النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، و الساده أعضاء اللجنة، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا على أهمية التنسيق والتواصل المستمر معهم حرصًا على توضيح ما يتم من تطوير وتقديم خدمات بقطاع الطيران المدني.