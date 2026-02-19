قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026: تقبّل المساعدة بامتنان

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 19 فبراير 2026

اليوم، تتدفق أفكارك بسرعة؛ جرّب تجربة صغيرة ولاحظ النتائج، تحدث مع أصدقائك لاختبار خطط بسيطة ودون ملاحظات. حافظ على هدوئك وتجنب التسرع في اتخاذ القرارات. خطوة هادئة الآن قد تفتح لك آفاقًا ممتعة للتعلم وعلاقات مفيدة مع من حولك.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

إذا كنت عازبا، انضم إلى أنشطة جماعية حيث يمكنك الدردشة والتعرف على أصدقاء جدد. كن صادقًا، والتزم بوعودك، وأظهر احترامًا لتقاليد العائلة. خطط لنزهة أو جلسة شاي بسيطة حيث تتحدثون وتضحكون؛ فالصبر والكلمات الطيبة تبني الثقة، والأفعال الصغيرة لها قيمة كبيرة اليوم.. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد يُعاني كبار السن من مشاكل في النوم وآلام في الجسم. من الأفضل تجنب الوجبات السريعة، أكثر من تناول الخضراوات. كن حذرًا عند استخدام الأسطح الزلقة، اليوم مناسب للبدء بزيارة النادي الرياضي

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

اطرح أسئلة ودية عندما تحتاج إلى توجيه، وتقبّل المساعدة بامتنان، جرّب طريقة مختصرة جديدة ولاحظ ما إذا كانت تُحسّن سرعتك. انضم إلى دردشة جماعية قصيرة لتنسيق الخطط، والاحتفال بالإنجازات الصغيرة، والحفاظ على وتيرة عمل هادئة؛ فالمراجعات السريعة الآن توفر الوقت لاحقًا وتُخفف التوتر. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مالية سليمة، ستتلقى دخلًا من مصادر متعددة. ستحتاج بعض السيدات إلى إنفاق بعض المال على حفل في العمل، بينما يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا للتبرع للأعمال الخيرية.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء اليوم

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

الكلاب

حائزو الحيوانات الخطرة أمام التزامات صارمة وغرامات مالية ضخمة

حماية حقوق الملكية الفكرية

الحبس والغرامة لمخالفي قانون حماية الملكية الفكرية

النائب أشرف مرزوق

برلماني : هيئة تنظيم السوق العقاري ضرورة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

