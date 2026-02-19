كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن حصاد صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي.

الميركاتو الشتوي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حصاد صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي".

وإليكم الارقام :

و كتب خالد طلعت :بالأرقام .. موسم من أسوأ المواسم في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1907

- عدد المباريات : 35

- الفوز : 16 (46% فقط)

- التعادل : 12 (34%)

- الهزيمة : 7 (20%)

- مباريات اهتزت فيها شباكه : 23 (66%)

- مباريات كلين شيت : 12 (34% فقط)

- أهداف له : 52 هدف

- أهداف عليه : 36 هدف

- معدل التهديف عليه : أكثر من هدف في المباراة الواحدة

- عدد النقاط المتاحة : 105 نقطة

- النقاط التي حصدها : 60 نقطة

- نسبة حصد النقاط : 57% فقط

- المركز الرابع في الدوري

- الخروج من دور الـ 32 لكأس مصر على يد وي

- المركز السادس وقبل الأخير في مجموعته في كأس الرابطة

- المركز الرابع والأخير في مجموعته في كأس العالم للأندية.