كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن حصاد صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي.
الميركاتو الشتوي
وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حصاد صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي".
وإليكم الارقام :
وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام و مساهمات لاعبي الاهلي لهذا الموسم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
و كتب خالد طلعت :بالأرقام .. موسم من أسوأ المواسم في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1907
- عدد المباريات : 35
- الفوز : 16 (46% فقط)
- التعادل : 12 (34%)
- الهزيمة : 7 (20%)
- مباريات اهتزت فيها شباكه : 23 (66%)
- مباريات كلين شيت : 12 (34% فقط)
- أهداف له : 52 هدف
- أهداف عليه : 36 هدف
- معدل التهديف عليه : أكثر من هدف في المباراة الواحدة
- عدد النقاط المتاحة : 105 نقطة
- النقاط التي حصدها : 60 نقطة
- نسبة حصد النقاط : 57% فقط
- المركز الرابع في الدوري
- الخروج من دور الـ 32 لكأس مصر على يد وي
- المركز السادس وقبل الأخير في مجموعته في كأس الرابطة
- المركز الرابع والأخير في مجموعته في كأس العالم للأندية.