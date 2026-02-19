ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول الحلويات خلال شهر رمضان؟

مع بداية شهر رمضان الكريم يرغب الكثير من الأشخاص على تناول الحلويات بشكل مستمر ومبالغ فيه مما يعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة الإفراط في تناول الحلويات.

اضرار الإفراط في تناول الحلويات خلال شهر رمضان

زيادة خطر الإصابة بالسمنة:

يتراكم السكر الموجود في الأطعمة الحلوة على شكل دهون في منطقة البطن. يُعدّ هذا النوع من الدهون خطيرًا لأنه يُبقي الدماغ مُستقبلًا لإشارات الجوع باستمرار، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن (السمنة المركزية). يُمكن أن تُساهم الدهون الزائدة في منطقة البطن في مشاكل صحية مُتعددة، مثل الالتهابات وارتفاع ضغط الدم.

-داء السكري من النوع الثاني:

يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالسكر إلى مقاومة الجسم للأنسولين. الأنسولين هرمون يُفرزه البنكرياس لتنظيم مستويات السكر في الدم. وتؤدي مقاومة الأنسولين إلى انخفاض حساسية الجسم للجلوكوز. وتترافق هذه الحالة مع عدم قدرة العضلات والأنسجة الدهنية على زيادة امتصاص الجلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وقد يُسبب داء السكري مضاعفات في الكلى والعينين والقلب.

-أمراض القلب:

يوجد نوعان من الكوليسترول: الكوليسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة/HDL) والكوليسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة/LDL). يميل الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة والمشروبات السكرية بكثرة إلى انخفاض مستويات HDL وارتفاع مستويات LDL. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات LDL إلى زيادة خطر تضيّق الأوعية الدموية في القلب. وقد وجدت دراسة أن تناول علبة واحدة من المشروبات السكرية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20%. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجزيء سكر يُسمى "جلوكوز 6-فوسفات" أن يُحدث تغييرات في عضلة القلب تُؤدي إلى قصور القلب.

-زيادة خطر نمو الخلايا السرطانية:

تحتاج كل خلية في الجسم إلى الجلوكوز، أو السكر، كمصدر للطاقة. مع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك السكر قد يزيد من مستويات الأنسولين في الجسم، مما قد يحفز نمو الخلايا السرطانية. كما أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث تفرز الخلايا الدهنية بروتينًا التهابيًا يُسمى الأديوكينات، والذي قد يُلحق الضرر بالحمض النووي ويُحفز الإصابة بالسرطان. وينطبق هذا بشكل خاص على سرطان الثدي والقولون والكبد.

-تلف الأسنان:

يُمكن أن يُلحق السكر الموجود بكثرة في المشروبات والأطعمة المُحلاة ضرراً بالأسنان. تتغذى البكتيريا الفموية على السكر المتبقي في هذه المشروبات والأطعمة، وعندما تستهلك البكتيريا السكر، تُنتج أحماضاً تُؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يجعلها أرق وأكثر عرضة للتسوس.

ألم المفاصل (النقرس) تشير دراسة أيضًا إلى أن الاستهلاك اليومي للمشروبات المحلاة يزيد من خطر الإصابة بحمض اليوريك بنسبة 75٪ مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يستهلكونها.

-أمراض الكلى:

السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، الناجمة عن الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات السكرية، قد تؤدي إلى مضاعفات عديدة، منها اعتلال الكلى السكري. يُسبب السكري تلفًا وتندبًا في النيفرونات، وهي الوحدات الوظيفية في الكلى المسؤولة عن تصفية الفضلات من الدم. كما تُنظم هذه النيفرونات أيضًا التخلص من السوائل الزائدة في الجسم. يؤدي تلف النيفرونات إلى إفراز بروتين الألبومين في البول وعدم إعادة امتصاصه.

المصدر: rsmmbogor.