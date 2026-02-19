"الراية القطرية": قرارات إسرائيل تجاه الأقصى تمثل تصعيدًا خطيرًا

أكدت صحيفة "الراية "القطرية،أن السياسة الاستفزازية المتواصلة لإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والاعتداء السافر على المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك عبر تكثيف الاقتحامات ،و تشكل تصعيدا خطيرا يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع.

و قالت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "استفزاز إسرائيلي بالشهر الفضيل"، إن قوات الاحتلال ومع حلول الشهر الفضيل مددت فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ساعة إضافية، لتصبح خمس ساعات يوميا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية كلها وجدت نفسها في مأزق ، أمعنت في إجرامها واستفزازها بحق الفلسطينيين والمسلمين حول العالم، بالاعتداء السافر على المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، عبر تكثيف الاقتحامات في خطوة تغازل بها اليمين المتطرف الذي يضمن بقاءها في السلطة.

وأوضحت أن هذه الممارسات تشكل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع، خاصة أن القرار المشؤوم ترافق مع حملات تحريضية تقودها جمعيات استيطانية متطرفة، شملت نشر فيديوهات تدعو إلى إغلاق المسجد الأقصى، والترويج لروايات دينية مزيفة، في محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وطالبت المجتمع الدولي أن يتحلى بالشجاعة والإنصاف من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة، خاصة بحق المسجد الأقصى الذي ترك فريسة لاحتلال إجرامي يحاول سرقته والسيطرة عليه من خلال ادعاءات زائفة بحق اليهود فيه، وهو مكان مقدس خاص بالمسلمين.