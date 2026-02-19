قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"الراية القطرية": قرارات إسرائيل تجاه الأقصى تمثل تصعيدًا خطيرًا

أ ش أ

 أكدت صحيفة "الراية "القطرية،أن السياسة الاستفزازية المتواصلة لإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والاعتداء السافر على المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك عبر تكثيف الاقتحامات ،و تشكل تصعيدا خطيرا يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع.

و قالت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "استفزاز إسرائيلي بالشهر الفضيل"، إن قوات الاحتلال ومع حلول الشهر الفضيل مددت فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ساعة إضافية، لتصبح خمس ساعات يوميا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية كلها وجدت نفسها في مأزق ، أمعنت في إجرامها واستفزازها بحق الفلسطينيين والمسلمين حول العالم، بالاعتداء السافر على المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، عبر تكثيف الاقتحامات في خطوة تغازل بها اليمين المتطرف الذي يضمن بقاءها في السلطة.

وأوضحت أن هذه الممارسات تشكل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع، خاصة أن القرار المشؤوم ترافق مع حملات تحريضية تقودها جمعيات استيطانية متطرفة، شملت نشر فيديوهات تدعو إلى إغلاق المسجد الأقصى، والترويج لروايات دينية مزيفة، في محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وطالبت المجتمع الدولي أن يتحلى بالشجاعة والإنصاف من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة، خاصة بحق المسجد الأقصى الذي ترك فريسة لاحتلال إجرامي يحاول سرقته والسيطرة عليه من خلال ادعاءات زائفة بحق اليهود فيه، وهو مكان مقدس خاص بالمسلمين.

صحيفة الراية القطرية السياسة الاستفزازية المتواصلة لإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني المقدسات الإسلامية المسجد الأقصى شهر رمضان المبارك

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية تطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة..متابعة 575 ألف منتفع

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم

إطلاق قوافل طبية مجانية

حياة كريمة .. الصحة: إطلاق قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج مجاناً

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

