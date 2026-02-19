محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عبد السلام عارف بالخارجة

قامت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأشادت المحافظ بانتظام اليوم الدراسي ومعدلات حضور الطلاب والمعلمين، مؤكدةً استمرار هذا الأداء، موجهةً بمنح مكافأة مالية لإدارة المدرسة والعاملين بها؛ تقديرًا للانضباط الملحوظ.

ووجهت مديرية الطرق بالمحافظة بسرعة تركيب مطبات صناعية بالطريق المار أمام المدرسة؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، وكذلك دراسة دعم المدرسة بأجهزة الحاسب الآلي اللازمة.