بيل جيتس يلغي كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة جيتس أن رجل الأعمال بيل جيتس ألغى كلمته المقررة، اليوم /الخميس/، في قمة عالمية كبرى حول الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ورود اسم مؤسس مايكروسوفت في قضية إبستين.

وأفادت المؤسسة في بيان: "بعد دراسة متأنية، ولضمان تركيز الاهتمام على الأولويات الرئيسية لقمة الذكاء الاصطناعي، لن يُلقي جيتس كلمته الرئيسية".

وكان من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من قادة التكنولوجيا اليوم عن فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي في قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في نيودلهي، حسبما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأوضحت مؤسسة جيتس أن رئيس مكاتبها في إفريقيا والهند سيتحدث نيابةً عن بيل جيتس. وتشير مسودة بريد إلكتروني من جيفري إبستين، نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير ضمن مجموعة وثائق قضية إبستين، إلى علاقات بيل جيتس خارج نطاق الزواج.

وصرح مؤسس مايكروسوفت بأنه "ندم على كل دقيقة" قضاها مع المدان بالاعتداء الجنسي، لكنه يصر على براءته، مندداً بـ"الاتهامات السخيفة تماماً من هذا الكاذب سيئ السمعة".

ونوهت صحيفة "لوموند" أن "مجرد ذكر اسم شخص ما في قضية إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أية مخالفة. لكن هذه الوثائق، على أقل تقدير، تُظهر صلات بين المدان بالاعتداء الجنسي أو شركائه وأفراد معينين غالباً ما تورطوا في مثل هذه الأمور. وقد قلل البعض من شأن هذه العلاقات، أو حتى أنكروها".