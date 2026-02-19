قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيل جيتس يلغي كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي

بيل جيتس يلغي كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي
بيل جيتس يلغي كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

 أعلنت مؤسسة جيتس أن رجل الأعمال بيل جيتس ألغى كلمته المقررة، اليوم /الخميس/، في قمة عالمية كبرى حول الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ورود اسم مؤسس مايكروسوفت في قضية إبستين.

وأفادت المؤسسة في بيان: "بعد دراسة متأنية، ولضمان تركيز الاهتمام على الأولويات الرئيسية لقمة الذكاء الاصطناعي، لن يُلقي جيتس كلمته الرئيسية".

وكان من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من قادة التكنولوجيا اليوم عن فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي في قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في نيودلهي، حسبما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأوضحت مؤسسة جيتس أن رئيس مكاتبها في إفريقيا والهند سيتحدث نيابةً عن بيل جيتس. وتشير مسودة بريد إلكتروني من جيفري إبستين، نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير ضمن مجموعة وثائق قضية إبستين، إلى علاقات بيل جيتس خارج نطاق الزواج.

وصرح مؤسس مايكروسوفت بأنه "ندم على كل دقيقة" قضاها مع المدان بالاعتداء الجنسي، لكنه يصر على براءته، مندداً بـ"الاتهامات السخيفة تماماً من هذا الكاذب سيئ السمعة".

ونوهت صحيفة "لوموند" أن "مجرد ذكر اسم شخص ما في قضية إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أية مخالفة. لكن هذه الوثائق، على أقل تقدير، تُظهر صلات بين المدان بالاعتداء الجنسي أو شركائه وأفراد معينين غالباً ما تورطوا في مثل هذه الأمور. وقد قلل البعض من شأن هذه العلاقات، أو حتى أنكروها".

مؤسسة جيتس أن رجل الأعمال بيل جيتس قمة عالمية كبرى الذكاء الاصطناعي مؤسس مايكروسوفت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ترشيحاتنا

ماجد المصري

رغم فرق العمر سنتين فقط .. فادية عبد الغني تلعب أم ماجد المصري في "أولاد الراعي"

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

أنغام

لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد