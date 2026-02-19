قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
محافظات

"رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد أعمال مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية"

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية
ايمن محمود

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،  سير العمل بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، يرافقه المهندس محمد خليل والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز، والمهندس عبد الحميد مغاربة مدير عام الكهرباء، والمهندس صالح محمد والمهندس أحمد حامد مديرين التنفيذ، وحسن درويش نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز مختلف مكونات المشروع، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من أعمال المداخل والمخارج وأماكن انتظار السيارات، والاهتمام بأعمال النظافة واستكمال أعمال الزراعة والتنسيق الحضاري بالموقع، إلى جانب إنهاء تشطيب المداخل الرئيسية والخلفية للمبنى بما يليق بالمستوى الحضاري للمشروع، كما وجه بـرفع معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة وسرعة إنهاء جميع التشطيبات الداخلية بأعلى جودة وطبقًا للمعايير القياسية المعتمدة، مع سرعة الانتهاء من مبنى محطة التشيلرات الرئيسية وملحقاتها لضمان جاهزية التشغيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والخطة المستهدفة للانتهاء من المشروع مع التنسيق الكامل بين الجهات والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن المشروع يأتي كأحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها ليكون مركزًا رئيسيًا ووجهة للفعاليات الكبرى، حيث يضم 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليصبح قبلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة العلمين الجديدة على خريطة سياحة المؤتمرات عالميًا، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.

وفي ختام الجولة أكد رئيس الجهاز أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار خطة الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضمان دفع معدلات التنفيذ، وضبط جودة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن إنجاز المشروعات وفق أعلى المعايير ورفع مستوى المدينة الحضاري.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الخطيب

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

النادي الأهلي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

محمد صلاح

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

