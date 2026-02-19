"رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد أعمال مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية"

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، سير العمل بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، يرافقه المهندس محمد خليل والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز، والمهندس عبد الحميد مغاربة مدير عام الكهرباء، والمهندس صالح محمد والمهندس أحمد حامد مديرين التنفيذ، وحسن درويش نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز مختلف مكونات المشروع، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من أعمال المداخل والمخارج وأماكن انتظار السيارات، والاهتمام بأعمال النظافة واستكمال أعمال الزراعة والتنسيق الحضاري بالموقع، إلى جانب إنهاء تشطيب المداخل الرئيسية والخلفية للمبنى بما يليق بالمستوى الحضاري للمشروع، كما وجه بـرفع معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة وسرعة إنهاء جميع التشطيبات الداخلية بأعلى جودة وطبقًا للمعايير القياسية المعتمدة، مع سرعة الانتهاء من مبنى محطة التشيلرات الرئيسية وملحقاتها لضمان جاهزية التشغيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والخطة المستهدفة للانتهاء من المشروع مع التنسيق الكامل بين الجهات والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن المشروع يأتي كأحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها ليكون مركزًا رئيسيًا ووجهة للفعاليات الكبرى، حيث يضم 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليصبح قبلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة العلمين الجديدة على خريطة سياحة المؤتمرات عالميًا، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.

وفي ختام الجولة أكد رئيس الجهاز أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار خطة الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضمان دفع معدلات التنفيذ، وضبط جودة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن إنجاز المشروعات وفق أعلى المعايير ورفع مستوى المدينة الحضاري.