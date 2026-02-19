كيف تتحكم في استهلاكك وتتفادى الغلاء خلال الشهر؟.. إليك الطريقة

كشف الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، عن كيفية التحكم في الاستهلاك وتفادى الغلاء خلال الشهر، قائلا: “من المفترض في شهر رمضان أن نستوعب منه الدرس لتنظيم سلوكياتنا الاستهلاكية، وتعاملنا مع السوق”.

وأضاف عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن منظومة ضبط السوق هي مثلث أضلاعه مستهلك رشيد، تاجر أمين، ورقابة قوية من أجهزة الدولة، موضحا أن المواطن له دور كبير جدا فى أن يعي فى هذا الشهر ما يريد شراءه بقدر احتياجه والتعامل مع السوق بثقافة.

وتابع: “كلما كان هناك نهم وتكالب على السلع، يؤدي ذلك إلى زيادة فى أسعار السلع، ويجعل التاجر نفسه يعمل على استغلال المستهلك، وأجهزة الدولة تستطيع توفير ذلك من خلال المنافذ المختلفة الموجودة سواء من وزارة التموين أو القوات المسلحة والشرطة، والتي تحرص على تقديم السلع بشكل جيد وأسعار معتدلة، ومطلوب من التاجر أن يكون أمينا ولديه مسئولية وطنية ودينية”.

ولفت: “مش عايز المواطن عينه متاخدوش على أن سلعة معينة سعرها قليل فأروح أشتريها، ويجب أن يرى جودة السلعة والتركيز عليها، والتأكد من إعلان التاجر عن سعرها، لأن القانون يعلن عنها حتي لو كانت قيمتها قليلة”.