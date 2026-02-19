مسلسل إفراج الحلقة 1.. عمرو سعد يخرج من السجن بعد قتله زوجته وبناته

أذيعت الحلقة الاولى من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، منها خروج عباس الريس من السجن" عمرو سعد" بعد قضاء مدة سجنه، والتي وصلت الي 12 عاما، بعد ان قتل زوجته وبناته.

مسلسل إفراج



ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير. ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر. ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.