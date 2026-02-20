قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أمين الفتوى : رمضان من أعظم مواسم النفحات الإلهية

رمضان
رمضان
هاني حسين

قال  الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ شهر رمضان يُعد من أعظم الأزمنة التي تتنزل فيها النفحات الإلهية، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي محمد المهدي، مقدم برنامج "صوما مقبولا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التعرض لهذه النفحات سبب لنيل السعادة الدائمة، كما جاء في الحديث الشريف: «لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبداً».

وأشار إلى ما ورد في شأن أهل بدر: «لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت الله لكم»، مبيناً عظم الأثر الذي تتركه هذه النفحات في حياة المؤمن.

وأوضح أمين الفتوى أن التهيؤ لشهر رمضان ليس أمراً عسيراً، إذ إن الله سبحانه وتعالى هيأ فيه كل السبل المعينة على الطاعة والصارفة عن المعصية، مشيراً إلى أن الشياطين تُصفد في هذا الشهر، فتخف الوسوسة، ويكون الجو العام في المجتمع جوًّا إيمانياً يساعد على العبادة.

وواصل أنه إذا وجد الإنسان من نفسه ميلاً إلى السوء، فعليه أن يدرك أن ذلك من النفس الأمارة بالسوء، فيجاهدها ويتعلم ويرتقي في مدارج تزكية النفس.

ودعا الدكتور أحمد وسام إلى وضع برنامج عبادي منتظم خلال الشهر المبارك، يتضمن المحافظة على قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم، مبيناً أنه لا يشترط على الجميع ختم القرآن أكثر من مرة، بل يكفي أن يجعل كل إنسان لنفسه وِرداً يتناسب مع ظروف عمله ومسؤولياته، سواء كان رجلاً أو امرأة، مع التأكيد على أهمية المداومة والاستمرار.

رمضان اخبار التوك شو شهر رمضان الفتوى الافتاء

