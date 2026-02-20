أمين الفتوى : رمضان من أعظم مواسم النفحات الإلهية

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ شهر رمضان يُعد من أعظم الأزمنة التي تتنزل فيها النفحات الإلهية، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي محمد المهدي، مقدم برنامج "صوما مقبولا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التعرض لهذه النفحات سبب لنيل السعادة الدائمة، كما جاء في الحديث الشريف: «لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبداً».

وأشار إلى ما ورد في شأن أهل بدر: «لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت الله لكم»، مبيناً عظم الأثر الذي تتركه هذه النفحات في حياة المؤمن.

وأوضح أمين الفتوى أن التهيؤ لشهر رمضان ليس أمراً عسيراً، إذ إن الله سبحانه وتعالى هيأ فيه كل السبل المعينة على الطاعة والصارفة عن المعصية، مشيراً إلى أن الشياطين تُصفد في هذا الشهر، فتخف الوسوسة، ويكون الجو العام في المجتمع جوًّا إيمانياً يساعد على العبادة.

وواصل أنه إذا وجد الإنسان من نفسه ميلاً إلى السوء، فعليه أن يدرك أن ذلك من النفس الأمارة بالسوء، فيجاهدها ويتعلم ويرتقي في مدارج تزكية النفس.

ودعا الدكتور أحمد وسام إلى وضع برنامج عبادي منتظم خلال الشهر المبارك، يتضمن المحافظة على قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم، مبيناً أنه لا يشترط على الجميع ختم القرآن أكثر من مرة، بل يكفي أن يجعل كل إنسان لنفسه وِرداً يتناسب مع ظروف عمله ومسؤولياته، سواء كان رجلاً أو امرأة، مع التأكيد على أهمية المداومة والاستمرار.