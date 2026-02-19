هل يؤثر وضع المكياج في نهار رمضان على صحة الصيام؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبه: ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها؟.



وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؛ إذ ليست بِمُفَطِّرٍ، فلا يفسد بها صوم؛ حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.

وفي هذا السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن وضع المكياج فى نهار رمضان لا يفطر، ولكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا.

حكم وضع المكياج فى نهار رمضان

خروج المرأة بالمكياج في نهار شهر رمضان لا يبطل الصيام، ولكن ينقص من ثوابه، فالتزين يكون للزوج في البيت فقط ويجب عدم الإفراط فيه عند الخروج من المنزل.

والزوجة لا بد أن تكون حريصة على التزين لزوجها في نهار رمضان حتى لا تتم إثارته والحفاظ على الصيام، مبينة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أجمل صورة.

هل وضع المكياج في نهار رمضان خارج المنزل يفسد الصوم

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استخدام المرأة مساحيق التجميل بصورة لافتة للنظر خارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة خارج بيتها حرام، إلا أنها لا تُفسد الصيام.

وأضاف "ممدوح"، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، فى إجابته عن سؤال «هل الميكب فى نهار رمضان يفطر أم لا؟»، أن الذي يُفَطِّر الصائم هو الجماع وما دخل الجوف، فوضع مرطب الشفاة او الكحل لا يفطر إلا إذا دخل شيء منه الى الجوف، مُشيرًا إلى أنه إذا كان المكياج يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فإنه يمنع صحّة الوضوء ولا يمنع صحّة الصيام.