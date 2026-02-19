على مقاهي المحافظات.. إقبال على مشاهدة مسلسل "حد أقصى" لـ روجينا

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "حد أقصى"، بدأت المقاهي في عدد كبير من المحافظات عرض المسلسل، نظرًا لتناوله قضية استغلال الحسابات البنكية المجمدة، إلى جانب ملف التسويق العقاري وغيرها من المشكلات التي تهم الشارع المصري.

وخلال الحلقة الأولى، تعرضت "صباح" — التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا — لعدة أحداث مثيرة لفتت انتباه الجمهور؛ بداية من فشلها في بيع أي وحدات عقارية لمدة 6 أشهر، وتعرضها لمعاكسات وخذلان متكرر من العملاء، وصولًا إلى فشل عملية الحقن المجهري وحاجتها إلى 450 ألف جنيه لخوض محاولة جديدة، فضلًا عن تعرضها للنصب في جمعية مالية بقيمة 200 ألف جنيه.

وانتهت الحلقة الأولى بمفاجأة صادمة للأبطال والجمهور معًا، بعدما فوجئت بوجود أكثر من 200 مليون جنيه في حسابها البنكي.

وعقب عرض الحلقة، انتشرت صور عديدة توثق إقبال المشاهدين على متابعة المسلسل داخل المقاهي بالمحافظات المختلفة، إلى جانب الإشادات الواسعة بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تخطى فيديو التسويق العقاري بأسلوب "صباح" في "حد أقصى"، عبر الحساب الرسمي للفنانة روجينا على "فيس بوك"، حاجز المليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

مسلسل حد أقصى

مسلسل "حد أقصى" بطولة روجينا، ومحمد القس، وخالد كمال، وفدوى عابد، وأمير عبد الواحد، ومصطفى عماد، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج مايا أشرف زكي.