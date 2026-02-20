قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طبي حلوان يدعو المواطنين لمتابعة منصاته الرسمية للاطلاع على مستجدات المشروع

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

في إطار حرص إدارة المجمع الطبي بجامعة حلوان على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية، دعت إدارة المشروع المواطنين والمهتمين إلى متابعة الصفحات الرسمية المعتمدة للمجمع، للاطلاع على آخر تطورات مراحل التنفيذ ومتابعة مستجدات العمل أولًا بأول.

وأكدت إدارة المجمع أن المشروع يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تشهد تطورًا متسارعًا في معدلات الإنجاز، مشيرةً إلى أهمية متابعة الأخبار والبيانات الصادرة عبر القنوات الرسمية فقط، للتأكد من دقة المعلومات المتعلقة بمراحل البناء، وكذلك الاطلاع على طرق التبرع المعتمدة والموثقة.

وأوضحت الإدارة أن المنصات الرسمية للمجمع تتيح محتوى متنوعًا يشمل البيانات الإعلامية، والصور الحصرية من موقع الإنشاءات، إلى جانب الفيديوهات والجولات الميدانية التي توثق سير العمل على أرض الواقع.

ودعت إدارة المجمع الطبي جميع المهتمين إلى متابعة الصفحات الرسمية عبر المنصات التالية:

🔵 فيسبوك (Facebook): لمتابعة الأخبار والبيانات الرسمية
https://www.facebook.com/share/1B2BUGeq9h/

🟣 إنستجرام (Instagram): للاطلاع على الصور الحصرية من موقع المشروع
https://www.instagram.com/medical.complex1?igsh=OXgzYWk2azdlNDcx

⚫ تيك توك (TikTok): لمشاهدة الفيديوهات والجولات السريعة من قلب الإنشاءات
https://www.tiktok.com/@medical.complex8?_r=1&_t=ZS-941dYrC8WVp

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية إعلامية تستهدف إبقاء المجتمع على اطلاع دائم بمستجدات المشروع، وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، بما يعكس حجم العمل الجاري لتنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.

