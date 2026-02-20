قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دعاء السحر مستجاب ..اغتنم الفرصة قبل الفجر واطلب ما تشاء
روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
محافظات

أسوان مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية اليوم الجمعة 20-2-2026

محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر “صدى البلد” أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

إيران

إيران للأمين العام للأمم المتحدة: سنرد "بحزم" على أي هجوم ضدنا

ترامب و أوباما

ترامب يعلق على تصريحات أوباما بشأن الكائنات الفضائية: سرب معلومات سرية وارتكب خطأ فادحاً

ترامب

تقرير: ترامب يدرس شن ضربة أولية محدودة حتى تقبل إيران مطالبه

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

